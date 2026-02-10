La playa verde del Rinconín, ya en obras, "será una referencia para el disfrute público"

El entorno de la futura playa verde del Rinconín ya está en obras. Unas primeras labores de desbroce el pasado viernes y las primeras tareas de replanteo durante la jornada de ayer acaban de sentar las bases de una adecuación que llega antes de lo previsto y que se estructurará por fases. La reforma es competencia de la concejalía de Infraestructuras, quien, a su vez, y como ya es sabido, toma como base el proyecto ganador del concurso de ideas que se lanzó desde el Ayuntamiento en busca de propuestas para remodelar el entorno. Resultó ganador de esa convocatoria el arquitecto gijonés Eloy Calvo, que en su proyecto "Brisa Marina" ya planteaba la posibilidad de un abordaje por fases que podrían completarse de manera progresiva. "La ciudadanía podrá disfrutar este verano de más de 6.000 metros cuadrados de espacio público junto al mar", señaló ayer el forista Gilberto Villoria, edil responsable de la concejalía que abandera el proyecto.

Una de las "islas" que Eloy Calvo propone en su proyecto para la playa verde del Rinconín. / LNE

Que la actuación esté ya en marcha permite dejar atrás la idea de que en el entorno se hiciese una primera adecuación provisional para poder abrir el espacio al público, como zona de paseo, el próximo verano. Se había planteado así en su momento, el pasado junio, cuando el concurso de ideas aún no se había lanzado formalmente y, por lo tanto, la propuesta de Calvo aún no existía. Y se planteaba de esa manera, con un formato similar al realizado en Naval Azul mientras se desarrolla el plan especial, para que el recinto no siguiese cerrado a la espera de un proyecto definitivo que, por entonces, se creía que iba a tardar más en poder concretarse. Señalan desde la concejalía de Villoria que, en cualquier caso, los plazos previstos en su día se mantienen: el objetivo sigue siendo poder habilitar la playa verde este año, en verano, y haber completado para entonces la primera fase de remodelación. A ella, después, se irán añadiendo sucesivas mejoras. El gran cambio, por lo tanto, es que la adecuación provisional que se preveía antes se sustituye ahora por una primera fase de la obra definitiva.

El proyecto de obra es municipal y se inspira en la propuesta presentada por Calvo. En "Brisa Marina", el arquitecto planteaba reformular la playa verde como un "archipiélago" de islas temáticas con dotaciones prácticas y adaptadas a distintos grupos de edad. El propio arquitecto, asiduo paseante por el Rinconín, había propuesto que la actuación se plantease por fases, porque defendía que la organización de la playa verde en distintas "islas" permitía ir completándolas cuando resultase oportuno. "Sería perfectamente posible hacer una primera fase con la red de caminos y vegetación silvestre y luego ir haciendo cada isla según vaya habiendo presupuesto", decía el arquitecto el pasado noviembre. Valoró su propuesta en algo más de 700.000 euros.

"Es un hito más dentro de la transformación de la ciudad" Gilberto Villoria — Concejal de Infraestructuras urbanas y rurales

En este proyecto de Calvo que se toma como base figuraban también algunos elementos singulares, como un lago urbano a modo de estanque y un aparcamiento en superficie que podría readaptarse a otros usos. Ahora bien, el mecanismo elegido por el Ayuntamiento, un concurso de ideas no vinculante, implica que el proyecto ganador sirve de inspiración pero no dicta norma alguna. Infraestructuras puede modificar el plan de "Brisa Marina" como los técnicos mejor lo consideren. "En su primera fase, la Playa Verde del Rinconín esbozará ya detalles del diseño ganador del concurso de ideas y punto de partida a nivel inspiracional para la intervención. A esta fase sucederán otras que completarán la configuración del espacio como una referencia en cuanto a disfrute público", ratificaba ayer Gilberto Villoria, que tildó la actuación como "un hito más dentro de la transformación que vive la ciudad y la prueba de que este gobierno funciona con hechos".

Por lo demás, el objetivo general para este entorno en primera línea de playa lleva tiempo claro de acuerdo a la ficha urbanística. El recinto forma parte de la unidad de actuación Piles-Sanatorio Marítimo 11A. En ella hay dos parcelas de zona verde, una de 14.513 metros cuadrados y otra de 3.965 metros cuadrados. La parcela más grande admite instalaciones destinadas a usos culturales, de ocio, deportivos y educativos. Las limitaciones que se fijan en esa zona pasan por una ocupación máxima de 580 metros cuadrados, una superficie construida de 500 metros cuadrados y una altura máxima de dos plantas.