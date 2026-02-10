La playa verde del Rinconín tendrá lista en verano una red de viales con vegetación paisajística

La primera fase de obras de la playa verde del Rinconín incluirá la red de viales y la vegetación paisajística general del proyecto definitivo. Así lo comunicó esta mañana el portavoz del gobierno, Jesús Martínez Salvador, en referencia a un proyecto que empieza antes de lo previsto y que hace ahora innecesaria la idea prevista inicialmente de afrontar una primera adecuación provisional en el entorno. Esta primera fase estará lista en verano y antes, este mes, según anunció el forista, se hará un acto público en el Ayuntamiento para que los autores que resultaron premiados del concurso de ideas de la playa verde puedan dar a conocer de nuevo sus propuestas. La obra ahora iniciada se basa en gran parte en el proyecto ganador de esa convocatoria, titulado como "Brisa Marina", y con el arquitecto gijonés Eloy Calvo como autor.

Tras las primeras labores de desbroce, realizadas el pasado viernes, los operarios iniciaron ayer sobre el terreno el replanteo de la obra. "La verdad es que estamos muy contentos", señaló el forista, que recordó que las labores para recuperar este espacio se iniciaron el año pasado y reafirmó que esta zona en primera línea de litoral "se ganó para los ciudadanos" gracias al PGO de 2019.

Garantizó Martínez Salvador que el entorno estará en condiciones de abrirse al público en verano con "tanto los viales como la vegetación paisajística que va a tener de manera definitiva la playa verde", y que en ese diseño "se van a reservar los espacios" de las diferentes "islas" que Calvo proponía en "Brisa Marina".

Un "archipiélago" que facilita la ejecución por fases

El propio arquitecto, de hecho, defendía en su propuesta que la distribución de espacios a modo de "archipiélago" facilitaba una ejecución por fases. "Una vez que tengamos redactar el proyecto de ejecución de obra, se irán instalando los diferentes espacios", razonó el forista.

Sobre estas líneas, una de las «islas» que Eloy Calvo propone en su proyecto para la playa verde del Rinconín. A la izquierda, el arquitecto. | / LNE

Así, la playa verde será en verano un lugar de paseo con senderos y vegetación e irá sumando, después, los espacios dotacionales que se decidan para cada "isla" que finalmente se quiera realizar. Cabe recordar que el concurso de ideas que ganó Calvo no es vinculante y que el proyecto de la playa verde será competencia de la concejalía de Infraestructuras, que será quien elija qué partes del proyecto ganador aprovecha y cuáles modifica.

El proyecto que inspira la obra

En "Brisa Marina", el arquitecto planteaba reformular la playa verde como un "archipiélago" de islas temáticas con dotaciones prácticas y adaptadas a distintos grupos de edad. El propio arquitecto, asiduo paseante por el Rinconín, había propuesto que la actuación se plantease por fases, porque defendía que la organización de la playa verde en distintas "islas" permitía ir completándolas cuando resultase oportuno. "Sería perfectamente posible hacer una primera fase con la red de caminos y vegetación silvestre y luego ir haciendo cada isla según vaya habiendo presupuesto", decía el arquitecto el pasado noviembre. Valoró su propuesta en algo más de 700.000 euros.