El PSOE exige que Gijón asuma la recuperación de la fuente de Contrueces
Los socialistas reclaman que el equipo de gobierno "deje de trasladar a los vecinos esa responsabilidad"
El grupo municipal socialista reclamó ayer al equipo de gobierno que asuma la recuperación integral de la fuente de Contrueces y que "deje de trasladar a los vecinos esa responsabilidad". Para el PSOE, es de "agradecer" a los vecinos las labores de limpieza que comenzaron de motu proprio la semana pasada en la bicentenaria construcción, pero, advierten, de que "el Ayuntamiento debería hacerse cargo de sus obligaciones", señala el concejal Ramón Tuero, que anunció que la formación llevará la cuestión a la próxima Comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas.
Los socialistas recordaron que hace un año y medio denunciaron el estado de abandono del bien patrimonial y puesto el tema sobre la mesa de la misma comisión, pidiendo la restauración y limpieza del manantial, que también señalaron se rehabilitó hace 25 años bajo el gobierno de la socialista Paz Fernández Felgueroso.
El PSOE lamenta que el equipo de gobierno hiciera "caso omiso" de la petición, "dejando pasar el tiempo sin acometer actuación alguna", dejando que la vegetación la invada, la intemperie la deteriore y "obligando" a los vecinos a "dar un paso al frente".
"No podemos permitir que dejen los bienes históricos de nuestro municipio abandonados a su suerte; eso significa forzarlos a su desaparición", remató Tuero.
