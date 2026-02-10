Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La sardina del Antroxu más religiosa llega a Gijón desde Groenlandia: "Vengo a ofrecer energía positiva y mucho amor"

"Estoy emocionada, van a ser días increíbles", afirma "Perla Marigna" en su visita a LA NUEVA ESPAÑA de Gijón junto a "Aurorina Boreal" y el monaguillo "Parrochu"

VÍDEO: Nico Martínez FOTO: Marcos León

Nico Martínez

"No vengo a juzgar a nadie, sino a ofrecer energía positiva y mucho amor". Con este objetivo ha llegado a Gijón la sardina del Antroxu de 2026, "Perla Marigna", una religiosa con gafas de pasta que asegura que ha llegado hasta la costa asturiana nadando desde Groenlandia y que es "prima de Rosalía". Tras disfrutar de un gran recibimiento esta mañana en la Colegiata de San Juan Bautista, "Perla Marigna" ha visitado la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón junto a sus fieles escuderos, "Aurorina Boreal" y el monaguillo "Parrochu".

La llegada de "Perla Marigna" a Gijón se ha producido tras unos meses nadando junto a "Aurorina Boreal", quien le encontró en una "visita espiritual" a Groenlandia. "Estaba tan tranquila en los mares del norte, pero siempre he sido muy folixera y 'Aurorina' me habló del Antroxu de Gijón. Me dijo que aquí la protagonista era una sardina y tuve claro que no podía faltar", desarrolló la sardina, que luce hábito y rosario. Y unas gafas de pasta para rendir homenaje al gestor cultural y director durante dos décadas del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), José Luis Cienfuegos, fallecido el pasado diciembre a los 60 años.

Para el Antroxu, la sardina le pide a todos los vecinos que "salgan a la calle y disfruten de su ciudad, que es una pasada". "Les tiene que poseer el Antroxu. En este mundo nunca está de más traer confianza en uno mismo y tomarse las cosas un poco a chiste, sobre todo durante estas fechas", remarcó "Perla Margina", quien aseguró estar "emocionada" por el cariño que le brindaron desde su llegada a Gijón los integrantes de las catorce charangas. "Ha sido estupendo. Quiero que ellos vivan estos días a lo grande. Les recuerdo que han trabajado mucho durante todo el año y, ahora, lo que les toca es disfrutar del momento y dar su mejor versión. Los nervios los tienen que dejar fuera del teatro Jovellanos", señaló.

Aficionada del Sporting

A pesar de haber acumulado tan solo unas horas en Gijón, la sardina del Antroxu es una sportinguista más. "Por lo que me han contado, el equipo está mejorando y seguro que vamos a luchar por el ascenso", expresó "Perla Marigna", mientras el monaguillo "Parrochu" lucía una sonrisa de oreja a oreja al escuchar esas palabras.

La gastronomía asturiana también ha conquistado ya a "Perla Marigna". "Antes de venir a LA NUEVA ESPAÑA he probado unos cogollos con anchoas y unos cachopinos. Estaba todo riquísimo. Estoy deseando probar el menú de Antroxu", culminó la sardina, que desde este miércoles visitará a los alumnos de los colegios de la ciudad para ir cargando pilas de cara a las jornadas más esperadas por los carnavaleros.

