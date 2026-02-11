Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

20 nuevos proyectos se formarán gratuitamente con la 2ª edición del programa Coworking EOI

El proyecto está promovido por Gijón Impulsa en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

El programa Coworking se dirige a personas emprendedoras que deseen estudiar la viabilidad de sus ideas de negocio y ponerlas en marcha

L. L.

Gijón Impulsa, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), puso en marcha en octubre del 2024 el Programa Coworking

La segunda edición de este programa, que ha dado comienzo el 10 de febrero, y contará con 20 personas participantes, algunos de los proyectos que se desarrollarán son:

  • Clínica Veterinaria de perros y gatos.
  • Espacio dedicado al ocio y compra-venta relacionado con la cultura geek e importación japonesa.
  • Estudio de Fotografía creativa y publicitaria para empresas y retrato corporativo.
  • Centro de artes plásticas que fomentará la integración social combatiendo la soledad
  • Consultoría de marketing digital.
  • Estudio de deporte boutique especializado en ciclismo/spinning indoor.
  • Proyecto de cerrajería automotriz y soluciones relacionadas con vehículos.
  • Agencia de comunicación y marketing estratégico.
  • Academia de formación online desde la que daré cursos de diferentes ámbitos del bienestar personal como crecimiento personal.
  • Obrador–tienda especializado en tartas de queso cremosas de alta calidad, elaboradas con recetas propias, ingredientes premium y una estética muy definida.
  • Proyecto para difusión de la Silver Economy.
  • Plataformas tecnológicas y basadas en IA, etc

El acto contó con la presencia de Ángela Pumariega (Vicealcaldesa y Concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón) y Luis Sánchez (Director de Programas de la Escuela de Organización Industrial, EOI), además del equipo directivo de Gijón Impulsa y los mentores y docentes del programa.

Esta formación gratuita para todas las personas participantes, consistirá en varios talleres grupales, que se desarrollarán desde febrero con una duración estimada de 5 meses, además de tutorías individualizadas y otras acciones de alto impacto para conseguir acelerar a las iniciativas empresariales participantes. Serán, concretamente, 60 horas de talleres y 40 horas de tutoría individual.

Las clases se impartirán en formato presencial los martes por la mañana en nuestro Edificio CRISTASA (Avda. Argentina, 132), y el Demoday de los proyectos que se vayan desarrollando tiene previsto realizarse el 9 de junio.

Tracking Pixel Contents