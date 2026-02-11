20 nuevos proyectos se formarán gratuitamente con la 2ª edición del programa Coworking EOI
El proyecto está promovido por Gijón Impulsa en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
El programa Coworking se dirige a personas emprendedoras que deseen estudiar la viabilidad de sus ideas de negocio y ponerlas en marcha
L. L.
Gijón Impulsa, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), puso en marcha en octubre del 2024 el Programa Coworking
La segunda edición de este programa, que ha dado comienzo el 10 de febrero, y contará con 20 personas participantes, algunos de los proyectos que se desarrollarán son:
- Clínica Veterinaria de perros y gatos.
- Espacio dedicado al ocio y compra-venta relacionado con la cultura geek e importación japonesa.
- Estudio de Fotografía creativa y publicitaria para empresas y retrato corporativo.
- Centro de artes plásticas que fomentará la integración social combatiendo la soledad
- Consultoría de marketing digital.
- Estudio de deporte boutique especializado en ciclismo/spinning indoor.
- Proyecto de cerrajería automotriz y soluciones relacionadas con vehículos.
- Agencia de comunicación y marketing estratégico.
- Academia de formación online desde la que daré cursos de diferentes ámbitos del bienestar personal como crecimiento personal.
- Obrador–tienda especializado en tartas de queso cremosas de alta calidad, elaboradas con recetas propias, ingredientes premium y una estética muy definida.
- Proyecto para difusión de la Silver Economy.
- Plataformas tecnológicas y basadas en IA, etc
El acto contó con la presencia de Ángela Pumariega (Vicealcaldesa y Concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón) y Luis Sánchez (Director de Programas de la Escuela de Organización Industrial, EOI), además del equipo directivo de Gijón Impulsa y los mentores y docentes del programa.
Esta formación gratuita para todas las personas participantes, consistirá en varios talleres grupales, que se desarrollarán desde febrero con una duración estimada de 5 meses, además de tutorías individualizadas y otras acciones de alto impacto para conseguir acelerar a las iniciativas empresariales participantes. Serán, concretamente, 60 horas de talleres y 40 horas de tutoría individual.
Las clases se impartirán en formato presencial los martes por la mañana en nuestro Edificio CRISTASA (Avda. Argentina, 132), y el Demoday de los proyectos que se vayan desarrollando tiene previsto realizarse el 9 de junio.
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
- El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- El investigado por agredir sexualmente a una prostituta en Gijón haciéndose pasar por policía: un árbitro asturiano que ya tiene una orden de alejamiento
- Investigan a un asturiano vinculado al mundo del fútbol profesional por forzar a una prostituta simulando ser policía