40 alumnos universitarios estrenan la primera plataforma de networking y generación de ideas entre Empresa, Universidad y Talento Universitario en la Milla del Conocimiento

40 alumnos universitarios estrenan la primera plataforma de networking y generación de ideas entre Empresa, Universidad y Talento Universitario en la Milla del Conocimiento
L. L.
Tras el éxito de anteriores ediciones, que se desarrollaron con la financiación de Gijón Impulsa a través de la línea de incentivos al ecosistema de desarrollo empresarial, este año se presenta, una vez más en las instalaciones de Gijón Impulsa del Parque Científico Tecnológico, los 4 retos planteados por empresas innovadoras del municipio de Gijón/Xixón, sobre los que tendrán que trabajar los grupos de alumnado creados en esta convocatoria.
Cada uno de ellos trabajará en equipo con consultores expertos en innovación y con profesionales de las empresas colaboradoras, visitarán las empresas, se reunirán con expertos y expertas en RRHH y diseñarán una propuesta innovadora que dará solución a los retos reales planteados.
El objetivo es generar un ecosistema innovador que permita la interacción y la conexión entre la universidad, la empresa y el alumnado en los últimos años de carrera.
Las empresas que colaboran en la actual edición del proyecto pertenecen a la Milla del Conocimiento y/o son empresas gijonesas, con una actividad empresarial o reto planteado relacionado con los sectores de la Digitalización, Salud, Economía Verde o Economía Circular.
De este modo, las cuatro participantes son:
· CastroAlonso: Ciberseguridad en una gran compañía energética.
· ArcelorMittal: Diseño de un centro de I+D referente en sostenibilidad.
· Grupo Espiral MS: "Diseñar la Experiencia Integral del Talento STEM en Espiral MS": Desde la atracción hasta los primeros 60 días.
· Sotysolar: Nuevo modelo de negocio basado en autoconsumo energético compartido.
En cuanto al alumnado, participarán 40 estudiantes universitarios, seleccionados de entre las 48 candidaturas presentadas.
La presentación tendrá lugar mañana, día 12 de febrero a partir de las 16h en las instalaciones del Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166).
PROGRAMA
Modera el Acto: Enrique Riesgo
16.00h Apertura.
– Luis Antonio Díaz Gutiérrez. Director de Gijón Impulsa.
– Susana Pérez López. Directora del Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Oviedo.
16.10h Presentación y cronograma del Proyecto.
– Enrique Riesgo. Mentor Proyecto
16.20h Presentación de los retos y su contexto por parte de las respectivas empresas. (5 min. máximo por empresa):
CastroAlonso. Intervienen: representante de CastroAlonso
Arcelor Mittal. Intervienen: representantes de Arcelor Mittal
Grupo Espiral MS. Interviene: representante de Grupo Espiral MS
Soty Solar. Interviene: representante de Soty Solar
Breve explicación de interacciones entre equipos, mentores y tutores de empresa a lo largo del programa.
17.10h Cierre de la presentación
– Luis Antonio Díaz Gutiérrez. Director-Gerente de Gijón Impulsa.
