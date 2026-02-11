Colas kilométricas en el teatro Jovellanos de Gijón para conseguir entradas para el concurso de charangas del Antroxu: "Merece mucho la pena la espera"

A Lucía Mortera, de "Kop'a Vino", nadie le puede negar que sea previsora. A las cinco y media de la madrugada llegó a las puertas del teatro Jovellanos para conseguir entradas para el Concurso de Charangas. Las taquillas para uno de los platos fuertes del Antroxu abrirán mañana jueves, a las 9.30 horas, pero las colas son un clásico y este año se ha vuelto a demostrar. "Merece mucho la pena la espera; queremos que nuestras familias nos vean", señala Mortera, que se va tomando el relevo con su marido aprovechando los descansos del trabajo.

"Suelo venir pronto, y esta vez tuve la suerte de ser la primera", comenta la carnavalera. La receta, afirma, es sencilla. Tirar de paciencia y matar las horas con el móvil o charlando con los integrantes de las demás agrupaciones. Como Ignacio Palacio, de "Los Mazcaraos", que arribó al teatro a las siete de la mañana junto a otros compañeros. "Tenía claro que no íbamos a ser los primeros", bromea Palacio, que reivindica todo esfuerzo para hacerse con entradas. "Nos pasamos todo el año preparando esto y nos gusta que los familiares nos vean y nosotros ver el resto de charangas", explica. "Hay gente que hace colas para conciertos, pues nosotros para esto", recalca.

El Ayuntamiento solo permitirá "acampar" desde las 23.00 horas de este miércoles. Hasta entonces toca ingeniárselas sin sillas o mesas, pero con "ilusión", como ensalza Ignacio Palacio.

La que comparten las decenas de antroxeros que ya aguardan en el Jovellanos para no quedarse sin el bien más preciado de estas fechas: una entrada para el Concurso de Charangas.