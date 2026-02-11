Conecta social, el proyecto organizado por FADE y Gijón Impulsa para visibilizar el papel de las empresas asentadas en el Parque Científico Tecnológico de Gijón

“Diversidad e innovación: cuando el cambio social nace en la empresa” es una campaña del proyecto Conecta Social, a través del que FADE y Gijón Impulsa visibilizan casos reales de empresas ubicadas en el Parque Científico Tecnológico de Gijón que integran la inclusión social, la diversidad y la innovación tecnológica para generar un impacto social positivo.

La iniciativa muestra cómo la actividad de estas compañías contribuye al bienestar del municipio y busca inspirar a otras organizaciones mediante ejemplos concretos y replicables que impulsan el progreso social desde el ámbito empresarial.

IDESA: más accesible el hidrógeno verde con Atmosphere

Víctor Martínez, de IDESA, presenta el proyecto Atmosphere, desarrollado por un consorcio de empresas para crear nuevas tecnologías de generación, almacenamiento y seguridad en plantas de hidrógeno verde. Basado en la experiencia de la planta de Puertollano, el proyecto buscó durante tres años mejorar la eficiencia y reducir los costes para hacer viable esta energía clave en la transición energética.

IDESA contribuyó optimizando el diseño y la fabricación de tanques de almacenamiento, trabajando con centros tecnológicos para incorporar nuevos materiales. A pesar de los exigentes requisitos técnicos y económicos, el consorcio logró cumplir todos los objetivos, demostrando el impacto real de la colaboración industrial en el avance del hidrógeno verde, un elemento fundamental para lograr un mundo más sostenible.

IZERTIS: la tecnología al servicio de la infancia

Ana Filipa Marqués, de Izertis, presenta BeatBeat by Plat4TIQUE y el proyecto “Por tus derechos”, desarrollado en colaboración con UNICEF y organismos gubernamentales como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias de México (SNDIF). Este último consistió en crear un registro interoperable para cinco sistemas distintos, permitiendo monitorizar el estatus de niños, niñas y adolescentes desde su registro inicial hasta el seguimiento completo, garantizando que la información sea accesible y útil para la protección y atención de los menores.

Aunque ambos proyectos tienen un origen tecnológico, su verdadero impacto es social, puesto facilitan la gestión eficiente de datos, mejoran la protección infantil y generan beneficios a largo plazo para los usuarios finales y los responsables públicos. Izertis destaca que estos proyectos permiten a las empresas aportar un valor real a la sociedad mientras aplican innovación tecnológica avanzada.

PISA: impulsora del crecimiento de las empresas de Asturias

María Cabo presenta “Creciendo Juntos”, un proyecto de PISA Proyectos de Innovación, empresa asturiana del grupo RDT. Iniciado en 2001 con un equipo pequeño, el proyecto buscó impulsar la innovación empresarial y el desarrollo del talento local, colaborando con diferentes organismos, como FADE, para beneficiar a las empresas de Asturias.

A lo largo de los años, PISA ha logrado consolidar un equipo altamente femenino, con un 80 % de cargos de responsabilidad ocupados por mujeres, y ha integrado innovación tecnológica en sus proyectos. La empresa ha crecido hasta formar parte de un grupo líder internacional con 1900 empleados, demostrando que incluso empresas pequeñas pueden generar impacto regional y atraer interés de grandes organizaciones, contribuyendo a la innovación, la profesionalidad y el desarrollo del talento en su entorno.

TELECABLE: la apuesta por el deporte femenino

Juan Luis Acuña, director de Telecable, habla de la estrategia de patrocinio y apoyo al Telecable Hockey Club, un proyecto que ha acompañado a decenas de jugadores y jugadoras a lo largo de los años. Este equipo ha logrado éxitos nacionales e internacionales, promoviendo valores como eficacia, tenacidad, esfuerzo y humildad y consolidando la presencia de la marca Telecable en Asturias y más allá.

Esta unión demuestra el impacto positivo del patrocinio deportivo, especialmente en equipos femeninos y disciplinas minoritarias, incrementando la notoriedad de marca de la empresa mientras fomenta el deporte, el talento y la visibilidad de la región a nivel nacional e internacional.