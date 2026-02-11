Desalojan todas las tiendas de campaña del plan de vías de Gijón para limpiar los terrenos

Los terrenos liberados del plan de vías fueron objeto este miércoles de un operativo coordinado entre la Policía Nacional y Local y los operarios de Emulsa para iniciar la retirada de la gran cantidad de basura que, tras años de abandono de la finca, se acumula por todo el recinto. Se ha considerado que, para llevar a cabo esa tarea, era necesario desalojar al grupo de personas sin hogar que guardaban en este terreno algunos enseres personales bajo cobijos precarios, como tiendas de campaña y chupanos con toldos de plástico. Estas personas fueron desalojadas sin incidencias y los enseres retirados de la zona que no estén ya en manos de sus propietarios se custodiarán durante diez para que los afectados puedan recuperarlos.

Esta finca colindante al Solarón ha sido desbrozada recientemente. Cuando no lo está –y es habitual que no lo esté; depende de Adif, al frente de Gijón al Norte, licitar tareas de segado periódicas que a veces se retrasan–, no resulta tan evidente como estos días la cantidad de basura que se ha ido acumulando en el recinto. En los últimos meses, además, se está cambiando el vallado, pero el trabajo no se ha completado y hay partes de la finca hoy por completo abiertas, lo que facilita que alguien pueda arrojar basura al interior.

Más allá de que resultaba necesario realizar una campaña especial de limpieza para retirar basura, se ha entendido desde el Ayuntamiento que, para realizarla en condiciones de seguridad, era necesario también desalojar durante estos días a las personas que allí pernoctaban, y que por otra parte eran quienes más estaban sufriendo el problema de salubridad de la zona.

Estos desalojos ya se han realizado más veces, en general como tareas previas a los desbroces de Adif, pero en el entorno acaban siempre apareciendo de nuevo pequeñas acampadas al cabo de un tiempo. A finales de año hubo un pequeño incendio en el entorno por la acumulación de enseres.

Mucha basura pendiente de retirar

Sin tiendas y sin maleza, el terreno lucía hoy con una cantidad aún notable de basura, sobre todo latas y otros residuos de plástico. La campaña comenzó a primera hora de la mañana y se saldó sin incidencias. Se ha activado, además, un plan de custodia: no todas las personas que pernoctan en la finca estaban presentes en el momento del operativo, así que los operarios han sido conservadores y no han tirado nada que pueda ser de utilidad a su dueño, como mantas y objetos personales.

La Policía Local guardará estas pertenencias durante diez días para que sus dueños puedan recuperarlos.