La disputa de Cimavilla: los vecinos piden olvidarse ya del "botellodromo" del Cholo y el gobierno les remite a un consenso futuro

Los vecinos de Cimavilla salieron del Pleno más decepcionados de lo que entraron. Pese a las sentidas palabras del presidente de la asociación "Gigia", Sergio Álvarez, defendiendo las necesidades del barrio y la lucha de sus vecinos por sobrevivir ante la invasión de viviendas turísticas y locales hosteleros no consiguieron que el gobierno se comprometiese con ellos a descartar ya la propuesta de gradas en la cuesta del Cholo y dedicar los 200.000 euros presupuestados para alguna de las obras del Plan de actuación Cimavilla 2030, que sí están pactadas con los vecinos.

Ni lo consiguieron a través de la iniciativa presentada por IU y Podemos, que tumbó el gobierno. Ni cuando el PSOE retomó el tema a través de una pregunta. Al contrario, desde Foro se reivindicó el alto nivel de inversión en Cimavilla –unos 24,5 millones en los cálculos de Jesús Martínez Salvador incluyendo la macroobra de Tabacalera: "Nunca se invirtió tanto"–, la moratoria para frenar el auge de los pisos turísticos y se aseguró que "el graderío mejorará el entorno, solventará problemas de seguridad y por supuesto será de libre acceso". La única esperanza fue el compromiso de que "sólo si hay consenso, se hará".

Martínez Salvador les recordó a los vecinos que ni la obra busca convertir la zona en un botellódromo ni se hace a mayor gloria de Otea, y a los partidos de la izquierda les afeó que rechacen una actuación igual a la que se incluía en el proyecto que ganó el concurso de ideas para refomrar el frente marítimo entre Cimavilla y Poniente, convocado durante el gobierno de PSOE e IU. Fue el líder vecinal el primero, pero no el único, en vincular esa actuación a los intereses de la patronal de la hostelería. Ironizó Sergio Álvarez con que los vecinos ya llaman a la calle Claudio Alvargonzález la avenida Otea.

Para Olaya Suárez , firmante de la iniciativa junto a Javier Suárez Llana, rechazar la iniciativa suponía "simplemente anteponer los intereses privados de Otea frente a todos los vecinos" Acusó la líder de Podemos al gobierno de "no tener ningún interés en que Cimavilla sea un barrio habitable. Su determinación es exprimirlo como parque temático turístico hasta la última gota".

El portavoz de IU recordó las carencias de Cimavilla en materia de transporte público o vivienda asequible y volvió a cargar contra el gobierno de Foro y PP. "Antes Cimavilla estaba en el abandono pero ahora hay un plan para el barrio, el plan de convertirlo en la gallina de los huevos de oro del turismo". A favor de la iniciativa votaron IU, Podemos y PSOE; en contra, Foro, PP, Vox y el edil no adscrito.