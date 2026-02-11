Si eres emprendedor y quieres potenciar tus conocimientos, el itinerario formativo de Gijón Impulsa es lo que necesitas

Las personas que deciden emprender necesitan reforzar sus conocimientos en diversas materias para poder poner en marcha sus iniciativas empresariales, para ellas, Gijón Impulsa ha diseñado un itinerario formativo.

Se trata de una formación presencial de 15 horas, dirigida a potenciales emprendedores/as del municipio de Gijón y está diseñado para adquirir habilidades del emprendimiento.

La presente convocatoria empezó el pasado lunes 9 y durará hasta el viernes 13 de febrero, en horario de 10 a 13 h. en la Sala de Juntas del Edificio Impulsa.

Para participar en las próximas convocatorias solo tenéis que enviar la solicitud de inscripción cumplimentada, adjuntando un currículum actualizado.

Puedes consultar las materias a desarrollar en el siguiente calendario .

Para cualquier duda puedes contactar con Gijón Impulsa por los siguientes medios:

Parque Científico Tecnológico de Gijón.

Edificio IMPULSA.

C/ Los prados, 166 – 33203

Tfno.: 984 84 71 00

Noticias relacionadas

Email: emprende@gijon.es