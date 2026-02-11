Gijón, tajante ante la retirada del monumento "Héroes del Simancas": "La historia no se elimina, se cuenta"

La presencia del conjunto escultórico conocido como "Héroes del Simancas" en el Catálogo Urbanístico de Gijón y las condiciones de protección que se le fijan en ese documento sirvieron este miércoles en el Pleno al edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, para justificar el no municipal a cualquier actuación que suponga la retirada de esta pieza de la fachada del colegio de los Jesuitas. Una retirada pedida por colectivos memorialistas y en la que trabaja el Gobierno del Principado de Asturias en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática.

"El Catálogo le atribuye un nivel de protección que no permite la modificación de la fachada, su composición, su estructura, sus dimensiones y la disposición de sus huecos. Deberán mantenerse, además, los materiales, formas y acabados. Por tanto, cabría explicar lo que representa la obra, con una placa, por ejemplo, pero nunca el desmontaje de la misma", explicó Martínez Salvador a preguntas de la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco. El edil de Foro apuntó que esa información ya ha sido trasladada a la propiedad y al Principado de Asturias.

Y más allá de lo que diga la comisión del Catálogo, el edil fijó posición política sobre el asunto: "La historia no se elimina; se estudia. Y se cuenta. No se puede interpretar nunca desde el sectarismo". Desde Vox se cargó contra "el interés de la izquierda de hacer un borrado selectivo de la historia".

Otros asuntos plenarios

A preguntas de Vox el gobierno también dio cuenta de los proyectos de carriles bici para la zona Este, que tiene en marcha la concejalía de Infraestructuras del forista Gilberto Barcia en contra de la opinión de la concejalía de Tráfico del también forista Pelayo Barcia. Aquí también hubo tiempo para el rifirrafe político.

"En Foro se tolera la discrepancia. No lo entiende porque en Vox tienen mayor querencia por sistemas de opinión única y sabemos lo que hace Vox con quienes discrepan", indicó Villoria en referencia a expulsiones del partido de Santiago Abascal. Lo que fue contestado por una irónica Rouco con "que se refiere a Cascos, a Pedro Leal…" por dos políticos expulsados de Foro. Y para rematar la Alcaldesa, y presidenta de Foro, al dar de nuevo la palabra a Villoria le dijo a su compañero "no se angustie por esto. Usted tuvo la suerte de no conocer a esas dos personas".

El Pleno incluyó la comparecencia de la edil de Seguridad Ciudadana, la forista Nuria Bravo, a petición del PSOE para hablar de las cámaras de videovigilancia de la zona rural.