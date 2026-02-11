El horario para perros en verano en la playa de San Lorenzo en Gijón: los cánidos podrán bajar con la salida del sol y deberán abandonar el arenal antes de la limpieza

El borrador de la nueva ordenanza de protección y bienestar animal plantea que los perros puedan entrar a San Lorenzo también en la época de baños, durante la madrugada, y propone que no puedan quedarse solos en casa durante más de 24 horas seguidas. El plan estudia, también, imponer un límite de tenencia de mascotas en domicilios: cinco animales. A partir de ese número, el propietario debería tramitar un permiso municipal especial que acredite que cumple las condiciones de habitabilidad en la vivienda.

Además, se propone que todos los gatos deberán ser esterilizados y tener su chip antes de los seis meses de edad, salvo que estén inscritos como reproductores, y se incluye a los hurones como animales de compañía. La tramitación de esta ordenanza, que regula la gestión de las colonias felinas y los derechos y obligaciones del albergue municipal, inicia ahora un periodo de consulta pública hasta el próximo 24 de febrero y aspira a contar con un texto definitivo en marzo.

Más requisitos a la tenencia de perros. En la ordenanza hoy vigente ya se recogía que un animal de compañía no podía quedarse solo en casa más de tres días, pero el borrador nuevo incorpora que, en el caso de los perros, ese límite se rebaja a las 24 horas. Cualquier mutilación o modificación corporal –como el recorte de orejas, aún habitual con algunas razas– solo se podrán hacer bajo recomendación veterinaria. Se pretende prohibir que perros y gatos estén siempre recluidos en terrazas, balcones o trasteros.

Más tiempo de playa. Además de no poder quedarse solos en casa más de un día, la nueva ordenanza se abre a permitir que los perros puedan entrar a San Lorenzo también durante la época de baños, en concreto, entre las 22.30 y las 6.00 horas, siempre entre las escaleras 2 y 8.

Chips en gatos. Este nuevo borrador especifica también como obligatoriedad que todos los gatos domésticos sean esterilizados y tenga su chip antes de cumplir seis meses, salvo aquellos que estén registrados como reproductores y a nombre de un criador autorizado.

La cría de animales de compañía en domicilios, de hecho, quedaría en esta norma prohibida salvo en los casos de profesionales inscritos para tal tarea.

Límite a la tenencia de animales en casa

Los hurones. Este nuevo borrador sale del despacho de la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que llamará al documento Ordenanza de Protección y Bienestar Animal, abandonando así la referencia a "tenencia de animales de compañía" que daba título a la normativa hoy aún vigente y aprobada en 2011.

El documento que se presenta ahora aborda, de acuerdo a su nombre, el bienestar animal en un sentido más amplio e incorpora una batería amplia de novedades, entre ellas, una de concepto: a la norma ya existente de que todos los gatos y perros son animales de compañía, se incorporan ahora los hurones. Esto significa que también éstos tendrán que tener chip si la ordenanza se aprueba.

Normas de convivencia. La nueva ordenanza regula la presencia de perros en espacios públicos. Por ejemplo: se plantea que no puedan entrar en recintos de piscinas salvo autorización específica, y se propone que los perros que queden atados a las puertas de un comercio queden de tal manera que no puedan bloquear el acceso. Si pesan más de diez kilos, al quedar atados deberían también llevar puesto un bozal. Y una nueva exigencia: serán sancionados los dueños que, paseando a sus perros, no lleven encima al menos una bolsa de recogida de excrementos y un recipiente con agua para diluir las micciones.

Curiosidades. La ordenanza, minuciosa, plantea cuestiones como que los paseadores profesionales de perros deban hacerlo "preferentemente fuera de la zona urbana" y, si lo hace en ciudad, por aceras de más de dos metros, para no bloquear a los peatones. Tampoco se permite el adiestramiento de perros en la vía pública salvo que se traten de zonas acotadas y aptas para ello.

Además, como la ordenanza diferencia entre animales extraviados –cuya pérdida se ha denunciado–, desamparados –sin el cuidado necesario– y abandonados, definiéndose esto último como aquellos que "vagan sin acompañamiento o supervisión". Se excluye de este apartado a los gatos de colonias, pero no a los demás, así que en teoría los felinos domésticos no podrían deambular por sus barrios sin vigilancia de sus dueños. El documento recoge también que "se antepondrá el control poblacional no letal de la fauna urbana", aunque sin especificar a qué tipo de animales afectaría. Y, respecto al límite de tenencia de cinco mascotas por domicilio, se pretende que su aplicación o se haga efectiva hasta tres años después de aprobarse la ordenanza.

Periodo de alegaciones a la ordenanza

Plazos. El proceso de consulta pública, ya habilitado hasta el día 24, acepta propuestas en el correo bienestaranimal@gijon.es. El día 25 habrá un consejo sectorial, donde se debatirá después, el 15 de marzo, el texto definitivo.

La concejalía de Medio Ambiente, en manos del popular Rodrigo Pintueles y competente del área de bienestar animal, defiende que con este plan se pretende "reservar las sanciones para los casos necesarios" y apostar por la sensibilización. En el borrador, se plantean tres niveles de infracciones: leves (de 60 hasta 750 euros), graves (entre 751 y 1.500) y muy graves (entre 1.501 y 3.000). Se plantearán en función tanto de la gravedad de la infracción como de la intencionalidad de la falta.