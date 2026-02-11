Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IU urge mejoras en el Centro de Mayores de Nuevo Gijón

Manuel Castro

Nuevo Gijón

El edil de IU, Alejandro Farpón, presentará en la comisión de Cultura, Festejos y Servicios Sociales un ruego urgiendo a que el Ayuntamiento mejore las instalaciones del Centro de Mayores del Nuevo Gijón. Farpón se reunió con la Asociación de Pensionistas "Amigos Unidos del Nuevo Gijón", e insta a la concejalía a atender sus peticiones. "Es necesario que desde la concejalía se atiendan las peticiones, totalmente coherente y realizables, planteadas por el colectivo de mayores", señala.

El concejal trasladará tres reivindicaciones como derribar la barra de la antigua cafetería para ganar amplitud para actividades y reuniones; la eliminación de un tabique que actualmente divide los espacios de la sala de lectura y el almacén y la sustitución de las actuales sillas rígidas de madera por otras de un material más confortable y plegables.

