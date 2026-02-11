IU urge mejoras en el Centro de Mayores de Nuevo Gijón
El edil de IU, Alejandro Farpón, presentará en la comisión de Cultura, Festejos y Servicios Sociales un ruego urgiendo a que el Ayuntamiento mejore las instalaciones del Centro de Mayores del Nuevo Gijón. Farpón se reunió con la Asociación de Pensionistas "Amigos Unidos del Nuevo Gijón", e insta a la concejalía a atender sus peticiones. "Es necesario que desde la concejalía se atiendan las peticiones, totalmente coherente y realizables, planteadas por el colectivo de mayores", señala.
El concejal trasladará tres reivindicaciones como derribar la barra de la antigua cafetería para ganar amplitud para actividades y reuniones; la eliminación de un tabique que actualmente divide los espacios de la sala de lectura y el almacén y la sustitución de las actuales sillas rígidas de madera por otras de un material más confortable y plegables.
