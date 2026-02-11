Moriyón visita a los artistas del Palacete
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
- El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- El investigado por agredir sexualmente a una prostituta en Gijón haciéndose pasar por policía: un árbitro asturiano que ya tiene una orden de alejamiento
- Investigan a un asturiano vinculado al mundo del fútbol profesional por forzar a una prostituta simulando ser policía