Las pancartas con reclamaciones laborales "de la casa" invaden el Pleno de Gijón

La defensa del pago de las primas de jubilación se suman a la queja de falta de personal en las escuelas infantiles y los problemas en atención a la ciudadanía

Manifestantes en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón

Manifestantes en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón / Luisma Murias

R. Valle

Pancartas llenas de reclamaciones laborales exhibidas desde los asientos reservados al público marcaron el inicio de la sesión plenaria de febrero en la Casa Consistorial. Ante los ojos de la Alcaldesa y los ediles de todos los grupos municipales se reivindicó el pago de las primas de jubilación pendientes de los años 2022 y 2023 –y sobre todo, el cumplimiento por parte del equipo de gobierno del mandato plenario en contra de que el Ayuntamiento siga adelante con los procesos judiciales abiertos– pero tambien las necesidades de personal en las escuelas infantiles y problemas en la gestión de personal de protocolo, atención al público e instalaciones deportivas. Todos conflictos de la casa y que afectan al Ayuntamiento en su condición de patronal.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Desde Usipa se denunció también la «nefasta gestión» de los procesos de estabilización «que debieron finalizar a fecha 31 de diciembre de 2024 y a día de la fecha siguen en curso. Se está despidiendo personal con más de 15 años de antigüedad por la mala gestión, con lo que no solo se está perdiendo capital humano, sino también cantidades importantes de dinero ya que las indemnizaciones alcanzan los 30.000 euros».

Representantes de las escuelas infantiles con sus pancartas reivindicativas.

Representantes de las escuelas infantiles con sus pancartas reivindicativas. / Luisma Murias

El comité de empresa del Ayuntamiento –que había pedido hablar en el Pleno pero no le fue concedido– fue quien denunció ya hace días que no se estaban cubriendo las bajas en las escuelas infantiles en un problema que se arrastra desde hace tres cursos. Denuncian que la situación compromete la calidad de un servicio muy delicado al tratar con niños de cero a tres años.

TEMAS

