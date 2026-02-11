La polémica del burka en el Pleno de Gijón acaba en una bronca entre la Alcaldesa y la portavoz de Vox

Con una llamada al orden de Carmen Moriyón a la edil de Vox "y a partir de aquí empezamos a contar y ya sabe lo que hay", con el reproche de Sara Álvarez Rouco a la Alcaldesa forista por "negar una medida de seguridad cuando usted se rodea cada día de más policías y escoltas para protegerse de no se que ataque" y con las acusaciones de una a otra de mentir en sus intervenciones acabó el debate en el que el Pleno de Gijón rechazó la propuesta de Vox de fijar restricciones de acceso a dependencias municipales de personas que lleven el rostro tapado, concretándolo en el uso del burka y el niqab, los velos integrales islámicos. La propuesta de Vox fue apoyada por los ediles del PP y el concejal forista Pelayo Barcia. Al otro lado, el resto de Foro, PSOE, IU y Podemos.

"Lo que nos trae aquí es un engaño con una proposición que es ilegal porque desde un ayuntamiento no podemos hacer lo que dice, y si lo hicieramos estariamos prevaricando. Hay sentencias que lo dicen. Usted trae esta proposición buscando ruido, miedo, titulares y revolver. Foro no defiende el burka ni ninguna prenda que vaya contra la dignidad de la mujer y no vamos a votar algo ilegal", explicó la Alcaldesa, que tiene las competencias en materia de igualdad en el equipo de gobierno, Moriyón calificó la iniciativa de Vox de "trampa" y aseguró que Vox la habai hecho desde la "mala fe". Un mensaje final. "A Foro no le falta firmeza, le sobra responsabilidad y lo de Vox no es valentía, valentía es decir la verdad; lo suyo es engañar".

"Estamos hablando de seguridad y de minimizar riesgos en dependencias municipales. Es de sentido común definir un modo de actuación cuando se de el caso de algun individuo cuya identificación sea imposibe. Aquí no hay ninguna consideración religiosa ni contra derechos fundamentales, ni libertades del individuo", concretó la portavoz de Vox que defendió que tenía más sentido que hubiera hablado de la prohibición de acceso con burka porque "seguro que lo que no vamos a ver es a un buzo entrando con su escafranda". Vox ha llevado esta iniciativa a ayuntamientos y parlamentos de toda España.

Si la Alcaldesa habló por Foro, la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, lo hizo por el PP. " Nuestro voto va en coherencia con la línea que defiende nuestro partido en toda España de la mano de NúñezFeijóo. Y responde a la defensa de principios que en el PP consideramos irrenunciables: la igualdad entre hombres y mujeres, la dignidad de la persona y la libertad individual", explicó la popular tras reconocer que nunca se había visto a nadie con burka en Gijón. Una realidad que compartieron todos los intervinientes. "No podemos aceptar que ninguna tradición o práctica cultural justifique la vulneración de los derechos fundamentales de la mujer. La igualdad entre hombres y mujeres no puede ser negociable", indicó Pumariega que reivindicó "respeto. Ese que no se tiene desde la izquierda. Esa doble vara de medir que tanto les gusta. Piden respeto para otras religiones, pero cuando se trata de respetar la católica, la religión mayoritaria en España, ahí ya no hay respeto, hay libertad de expresión. Y bajo la libertad de expresión aparece una Santina Queer en un desfile del 8M o ya para sorpresa de última hora, la Sardina del Antroxu. Se ve que siempre se intenta ofender a los mismos".

Sobre la posición del PP centró parte de su intervención la portavoz socialista, Carmen Eva Pérez, tras dejar claro que son organos nacionales y supranacionales los que tiene que legislar en este tipo de materias que afectan a la libertad religiosa y defender que las libertades de las mujeres se reivindican mejor desde un estado aconfesional. "Me preocupa hasta quitarme el sueño. ¿Señora Pumariega, cree usted en la libertad religiosa?", pregunto en voz alta la socialista animando luego a los populares a "volver al lado correcto de la historia. Es urgente para este país".

Olaya Suárez, portavoz de Podemos, reprochó a Álvarez Rouco que "usted solo está aquí para aportar odio, es su forma de proceder" y aseguró mirando a Pumariega que "el PP no se hubiera atrevido hace unos años a apoyar esto" y lo hace ahora siguiendo la estela de Vox "y a ustedes también se los van a llevar por delante". "Dar soluciones a problemas que no existen y el señalamiento de las personas desde el odio, el racismo y la xenofobia es la forma de hacer de Vox. Ustedes señalan a quien hay que poner bajo sospecha, aquí a las mujeres musulmanas. Vox es el principal problema de seguridad", fue la reflexión de Javier Suárez Llan, portavoz de IU, que acusó al PP de "blanquear" las políticos de los de Santiago Abascal.

Tras el no a su proposición, la líder municipal de Vox en Gijón remató con un "ojalá no pase nada. Si pasa veremos como se justifican".