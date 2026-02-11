El disfraz de monja de la Sardina del Antroxu de Gijón desata una nueva polémica: "Es un acto de cobardía y una traición a los gijoneses católicos"

El Antroxu de Gijón ha estallado en una crisis política antes incluso de arrancar. El diseño de la Sardina, que este año se presenta caracterizada como una monja junto a dos acompañantes eclesiásticos en forma de parodia, ha unido a PP y Vox en una crítica feroz contra la decisión diseño asumida por la empresa municipal de festejos Divertia.

Mientras la ciudad se prepara para la fiesta, el ambiente institucional se caldea ante lo que estas fuerzas políticas municipales consideran, por parte del PP, el "hondo malestar" que les ha suscitado el disfraz que "que puede herir lasensibilidad de numerosos ciudadanos con convicciones religiosas" y solicitan su "modificación"; desde Vox, con dureza, considera la elección un "acto de cobardía", al igual que "una traición y un insulto" a la Iglesia y los gijoneses católicos. Divertia, al momento de publicarse esta información, mantiene silencio al respecto de las quejas vertidas sobre el personaje, presentado este martes en la Colegiata de San Juan Bautista.

La vicealcaldesa de Gijón y portavoz del Partido Popular, Ángela Pumariega, ha sido la primera en marcar distancias con la estética elegida por la empresa municipal de festejos durante el debate de la iniciativa municipal de Vox sobre el uso del burka en dependencias municipales, efectuado en la sesión plenaria de este miércoles.

"Bajo la libertad de expresión aparece una Santina Queer (aludiendo a las celebraciones del 8M del pasado ejercicio) o ya, para sorpresa de última hora, esta Sardina del Antroxu; siempre se intenta ofender a los mismos", manifestó Pumariega. Desde las filas populares, afirman "entender" el carácter festivo y satírico del Antroxu, que forma parte de la tradición cultural gijonesa, pero, no obstante, consideran que "la creatividad y el humor no deben amparar la utilización de simbología que pueda resultar ofensiva para parte de la sociedad gijonesa".

Por último, la formación azul ha trasladado su petición formal a Oliver Suárez, presidente de Divertia, la "reconsideración" de esta decisión y la consecuente "modificación del diseño" presentado, con el fin de evitar "polémicas innecesarias" y garantizar que las celebraciones se desarrollen desde "el respeto y la convivencia". "Asimismo, solicitamos que en el futuro se tenga en cuenta este criterio a la hora de elaborar los diseños correspondientes", remata la líder del PP en el Ayuntamiento.

Álvarez Rouco: "No todo vale, ni en Carnaval"

Mucho más contundente ha sido la concejala de Vox, Sara Álvarez Rouco, quien reprocha que "para miles de gijoneses no todo vale, ni siquiera en carnaval". Rouco ha diferenciado tajantemente entre las celebraciones particulares de los ciudadanos y lo que se promueve desde el Ayuntamiento: "No es de recibo que el emblema patrocinado a nivel municipal se promocione disfrazado con hábitos religiosos en un intento de parodiar o ridiculizar, saltándose todos los límites del respeto".

La portavoz de Vox ha cargado contra la alcaldía de Foro, acusándola de "mostrar su verdadero perfil apoyando el escándalo" y de favorecer a "minorías radicalizadas". Especialmente críticos se han mostrado con la gestión de los festejos: "Lo peor es que lo canaliza a través de Divertia, la empresa municipal a cargo del tránsfuga de Vox que pagamos entre todos", manifestó con dureza.

Para Rouco, este disfraz es un "acto de cobardía y traición a la Iglesia Católica" y ha acusado al equipo de Moriyón de actuar con "premeditación y alevosía aprovechándose de la bondad de los cristianos". "Ahora solo queda saber si son lo suficientemente valientes para repetir este insulto con los símbolos de otras religiones, la musulmana por ejemplo, con el burka; seguramente no, porque Foro y las izquierdas se cuidan mucho de abrir esos conflictos", remató la edil.