El relato de una noche de fiesta en Gijón que se fue de las manos y desembocó en una agresión: "Le di dos tortazos"

Nuevo incidente en una noche de fiesta que desemboca en juicio. Dos hombres se sentaron este miércoles en el banquillo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, acusados de un delito de lesiones a causa de una agresión que tuvo lugar en la madrugada del 6 de diciembre de 2023. Uno de los procesados reconoció haber propinado "varios puñetazos" a un joven a las puertas de un conocido pub de la calle Claudio Alvargonzález. Se enfrenta a una pena de dos años de prisión, y, durante la vista oral, expresó su "arrepentimiento" por lo ocurrido.

En el relato de los hechos, tanto los encausados como la víctima admitieron que, en la noche de autos, estaban bajo los efectos del alcohol. El motivo de la trifulca, supuestamente, radicó en una chaqueta. Los acusados señalaron que la víctima, que se hallaba en el interior del pub, se había llevado fuera la prenda de uno de ellos. El denunciante lo negó. Con todos ya en la calle comenzó la riña. "Le di dos tortazos", admitió uno de los encausados, que recalcó, no obstante, que "queríamos evitar el problema". "Le invitamos a que se marchara", ahondó.

La acusación particular pide tres años de cárcel para este varón por un delito de lesiones, mientras que su defensa solicita que se juzgue lo sucedido como un delito de maltrato de obra, con una multa de uno a dos meses. El hombre que dio varios puñetazos a la víctima afronta una condena de dos años. Concurren el atenuante de reparación del daño (recientemente realizó un ingreso de 13.000 euros destinados a reparar los perjuicios sufridos) y también el consumo de sustancias alcohólicas, esgrimió su defensa, al asegurar que tenía sus facultades volitivas y cognitivas alteradas por dicha circunstancia.

Un puñetazo "en la mandíbula" con severas consecuencias

"Me increpaban e insultaban; yo les decía que me dejaran en paz", aseveró la víctima durante su declaración. Este proclamó que recibió un puñetazo "en la mandíbula" que le hizo caer al suelo. De hecho, fruto de la agresión, perdió un diente. Otras piezas dentales, asimismo, se vieron afectadas. Por otra parte, padeció la pérdida de sensibilidad en la zona maxilar del rostro, que arrastra hasta la actualidad.

En la vista intervinieron dos agentes de la Policía Local, encargados de acudir al lugar de los hechos el día de autos. Subrayaron que el encausado que propinó los puñetazos emprendió la huida. También testificaron una forense y amigos de ambas partes. Los acusados, militares de profesión, no contaban con antecedentes penales. Desde el Ministerio Fiscal apuntaron que los gastos de la víctima por tratamientos odontológicos superaron los 3.500 euros y que los procesados fueron "coautores" de la agresión. Coincidió en esta apreciación la acusación particular, no así los abogados de la defensa.