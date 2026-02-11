La Sardina del Antroxu de Gijón reacciona a las críticas de PP y Vox por el disfraz de monja: "No he venido a molestar ni a meterme en líos"

La empresa municipal Divertia ha salido al paso de las críticas por la elección del disfraz de la sardina del Antroxu, que este año va ataviada con hábito de monja y recorre la ciudad con dos ayudantes eclesiales, una obispo y un monaquillo. Un atuendo contra el que han cargado duramente los representantes municipales de PP y Vox, al entender que se trata de "un acto de cobardía y una traición a los gijoneses católicos". Pero lo han hecho a través de un comunicado que firma el propio personaje. "Hoy me ha llegado una carta diciendo que ofendo, y yo quiero decir que no he venido a molestar a nadie ni a meterme en líos", transmitió el icono marítimo del Carnaval a través de un comunicado canalizado por la empresa municipal de festejos Divertia, en el que también precisó que "está generando algunas dudas" y aclaró que "la inspiración solo me viene de mi prima, la Rosalía, la cantante española que está haciendo historia. Sin otra simbología".

Dicho escrito al que se refiere el personaje, es el dirigido por la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, al presidente del órgano, Oliver Suárez, en el que expresa el "hondo malestar" que les ha suscitado el disfraz "que puede herir lasensibilidad de numerosos ciudadanos con convicciones religiosas" y solicitan su "modificación".

A esta opinión se unió también la edil de Vox en el consistorio gijonés, Sara Álvarez Rouco, que de forma mucho más contundente afirmó que la elección de la temática es un "acto de cobardía", al igual que "una traición y un insulto" a la Iglesia y los gijoneses católicos.

"Perla Marigna", aunque le gusta que la llamen "Perlamari", precisó en su afán pacificador que estaría dispuesta, "si fuera necesario", a ir "a donde sea" para "reunirse con quien haga falta y contarle mi vida".

Por último, el personaje carnavalaro hizo un llamamiento a la "alegría y el buen humor" ya que se trata de una saludable práctica que "alarga la vida". "Aunque, pensándolo bien, a mí que quedan cuatro días contaos...", remató el escrito con humo y haciendo referencia al día del entiero de la Sardina, jornada que pone fin a las fiestas del Antroxu.