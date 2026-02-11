Trece años de cárcel por pegar, robar y forzar sexualmente a una prostituta

A trece años de cárcel, entre otras medidas, asciende la condena para un gijonés por los delitos de lesiones, robo con violencia y contra la libertad sexual cometido contra una mujer a la que contactó para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Este individuo se excedió de lo pactado con su víctima, a la que acabó agrediendo con fuerza y obligándole a realizarle una felación sin preservativo, algo a lo que ella se negó. Además, le quitó los 180 euros acordados.

La sentencia, que acaba de ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, señala que este individuo contactó con la prostituta para solicitar sus servicios sexuales. Una vez en el domicilio, le entregó 180 euros. Lo acordado era una felación, pero con preservativo. Todo iba bien, pero cuando el ahora condenado se lo quitó, la mujer se negó. Este hombre, entonces, "desplegó un comportamiento agresivo" que motivó que la joven intentase huir del piso. La agarró con fuerza por el cuello y la inmovilizó contra la pared. Fue entonces cuando le quitó el dinero que antes le había dado y que ella había escondido en la funda de su teléfono móvil, que a su vez había guardado en la ropa interior.

Patadas para echarla de casa

El procesado, a continuación, según la sentencia, empezó a darle patadas en las piernas, al punto de que la joven acabó cayendo al suelo. Luego, agarrándola por un brazo, "la sacó bruscamente de la vivienda", en la que estuvo alrededor de dos horas. La mujer sufrió distintas lesiones por la agresión.

Noticias relacionadas

El ahora condenado cuenta con múltiples antecedentes, tanto en juzgados de Gijón como de León, por distintos delitos como amenazas y maltrato en el ámbito familiar, conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas lesiones. Ahora suma otros tres nuevos delitos por este caso que, en suma, alcanzan los trece años y un mes de cárcel. Además deberá añadir otros diez años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a su víctima (y de comunicarse con ella por cualquier medio) durante once años. Tampoco podrá desempeñar trabajo alguno que conlleve contacto con menores de edad. En concepto de indemnización, el reo deberá pagar 51.870 euros a su víctima por los daños físicos y morales causados con su agresión.