Más de una treinta empresa y un centenar de alumnos: la jornada de un colegio de Gijón para orientar a sus alumnos a escoger su trabajo

Hasta 32 empresas e instituciones para ofrecer un primer contacto con el mundo laboral a más de un centenar de alumnos del colegio Montedeva. De esta forma se puede resumir el «Networking» organizado este miércoles por el centro gijonés, un cita ya veterana dentro del calendario de actividades de este colegio y que volvió a dejar un gran sabor de boca a los alumnos de cuarto de la ESO y de primero de Bachillerato que participaron. El periodismo y la labor de los medios de comunicación como LA NUEVA ESPAÑA, una de las empresas que participó en la jornada, fueron algunos de los asuntos que más interés generaron entre los estudiantes que, previamente, habían seleccionado en función de sus preferencias de futuro con qué firmas querían mantener unos minutos de charla para conocer los pormenores de su actividad profesional.

La activad comenzó a las nueve de la mañana y se prolongó hasta la una y media de la tarde. Además de este periódico, participaron otros medios de comunicación pero también otras empresas de reconocido prestigio como TSK, ArcelorMittal o Piñera. También estuvieron presentes entidades con mucho arraigo en la ciudad como el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) o la empresa pública de transporte Emtusa. Además, acudieron representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y también de los bomberos.

La cita estaba organizada de tal forma que entre tres y cuatro alumnos podían hablar con el representante de las empresas. En el caso de este periódico, los alumnos quisieron conocer de qué forma se toma el pulso del día a día de la ciudad de Gijón y de Asturias en todas sus vertientes. Cada intervención duraba cerca de media hora, de tal forma que todos los alumnos podían estar en contacto con diferentes firmas para conocer las muchas aristas de la vida profesional.