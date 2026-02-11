Venture of the road, el espacio que une a startups e inversores, ya tiene ganador: una plataforma para gestionar licitaciones de forma integral

Venture on the Road es un roadshow único concebido para proporcionar a las startups acceso a inversores y networking en diferentes ciudades de la geografía española. A este evento itinerante, creado desde SeedRocket junto con BStartup de Banco Sabadell en 2017, se une en 2020 Wayra (el hub de innovación abierta de Telefónica) como co-organizador.

El programa, que cuenta con un formato presencial y que este año volvió a Asturias con el apoyo, entre otros, de Gijón Impulsa, tiene como objetivo buscar el mejor dealflow de cada región y dar la posibilidad a las startups en fase seed a presentar su proyecto ante inversores y facilitar el networking.

La jornada final de la fase asturiana tuvo lugar ayer, jueves en el Edificio AS5HUB, sito en el Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón.

Tras una primera valoración del jurado de las candidaturas presentadas, del que resultaron finalistas cuatro startups, éstas fueron mostradas a un jurado especializado y el público asistente.

Se da la circunstancia de que 3 de las 4 finalistas tienen su sede o se están desarrollando desde el propio parque gijonés.

Agrolinera dio a conocer una solución centrada en la valorización de subproductos del sector ganadero y lácteo, con un enfoque vinculado a la sostenibilidad y a la mejora en la gestión de residuos y recursos en entornos rurales.

BlueRoute presentó una plataforma digital dirigida a familias con niños con trastorno del espectro autista (TEA), orientada a facilitar la planificación de actividades y el acceso a espacios más adaptados, ayudando a anticipar situaciones que pueden resultar complejas en el día a día.

Restaurantic expuso una plataforma de gestión integral para restaurantes, pensada para mejorar la organización interna y la relación con los clientes. La herramienta permite centralizar la gestión de reservas, eventos y cartas, reducir el absentismo en comidas y cenas, y facilitar la comunicación con los usuarios mediante recursos digitales como códigos QR.

Por último,Tenderly (Cadabit) tras presentar una plataforma para la gestión integral de licitaciones, que cubre todo el proceso, desde la detección y análisis de oportunidades hasta el seguimiento de los concursos públicos, resultó ser la ganadora de esta nueva edición asturiana que le permitirá acceder a la fase nacional en el que competirá con los ganadores de las otras ediciones regionales, así como el acceso a programas de apoyo y formación con socios del Venture on the Road.