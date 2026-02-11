La vigilancia creció "ostensiblemente" en la zona rural desde octubre
El Gobierno de España defiende que hay "un plan específico de actuación" ante los robos
El Gobierno de España puso en marcha desde finales de octubre de 2025 un plan específico de actuación para incrementar "ostensiblemente las acciones de vigilancia y prevención en la zona periurbana de Gijón". Esta es, al menos, la respuesta del Ejecutivo ante la pregunta lanzada por los diputados populares Mercedes Fernández, Esther Llamazares y Silverio Argüelles. Los populares enviaron un documento al Gobierno el pasado 25 de noviembre sobre los robos que se venían produciendo en parroquias y zonas determinadas de la ciudad, como Castiello, La Camocha y Somió.
Por ello, desde el PP preguntaron al Gobierno si se habían articulado dispositivos especiales por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En caso de respuesta afirmativa, los diputados populares pedían conocer desde cuándo se habían establecido esos dispositivos y si se habían obtenido resultados positivos con ellos.
La respuesta del Gobierno se produjo este lunes 9 de febrero. En ella, el Ejecutivo indica que desde finales de octubre de 2025 se puso en marcha un plan para aumentar la vigilancia y la prevención en la zona rural. Desde el Gobierno explican que se han establecido dispositivos operativos en las calles "de manera periódica", con el objetivo de detener e identificar a los autores de posibles hechos ilícitos que estén "asociados potencialmente a los delitos contra el patrimonio".
Además, el Gobierno afirma que esos dispositivos que se han establecido han sido complementados con otras labores de información e investigación que se han encargado de desarrollar diferentes unidades de investigación de la Guardia Civil. Asimismo, el Ejecutivo destaca las reuniones de coordinación que mantienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la Policía Local "de manera periódica".
