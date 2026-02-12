Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Barbón visita en el Muséu del Pueblu d’Asturies la exposición “Lo que queda de entonces”, una memoria fotográfica del franquismo

El presidente recorrió la muestra guiado por su comisario y conoció también la exposición sobre la prensa de la emigración asturiana

Adrián Barbón visita en el Muséu del Pueblu d’Asturies de Gijón la exposición “Lo que queda de entonces”, una memoria fotográfica del franquismo

Adrián Barbón visita en el Muséu del Pueblu d’Asturies de Gijón la exposición “Lo que queda de entonces”, una memoria fotográfica del franquismo

VÍDEO: Demi Taneva / FOTO: Juan Plaza

Demi Taneva

Demi Taneva

El presidente del Principado, Adrián Barbón, visitó esta tarde el Muséu del Pueblu d’Asturies de Gijón para conocer de primera mano la exposición fotográfica "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista", una muestra que recorre la vida cotidiana, la transformación social y las huellas del régimen en la comunidad a través de la imagen.

Barbón realizó un recorrido pausado por la exposición, deteniéndose fotografía a fotografía mientras el comisario Ramón García le explicaba el contexto y el significado de las piezas. El presidente se mostró especialmente atento durante toda la visita, comentando con los responsables de la muestra las historias que esconden las imágenes.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

La visita contó también con la presencia de Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies; Montse López Moro, responsable de Cultura del Ayuntamiento de Gijón; y Toño Huerta, director de la Fundación Juan Muñiz Zapico.

Composición de la muestra

La exposición propone un recorrido por la Asturias del franquismo a través de la fotografía como documento histórico y social, poniendo el foco en la vida cotidiana, los espacios urbanos, el mundo del trabajo y las transformaciones de la sociedad asturiana durante la dictadura. La muestra invita a reflexionar sobre la memoria colectiva y sobre la importancia de conservar estos testimonios visuales para entender cómo era la vida en ese periodo.

Revistas de la emigración

Tras finalizar el recorrido, López mostró al presidente otra de las exposiciones instaladas en el museo: "Revistas de la emigración (1881-2025)", dedicada a las publicaciones creadas por la diáspora asturiana desde finales del siglo XIX. La muestra repasa el papel de estas revistas como vínculo entre los emigrantes y su tierra, con ejemplares editados en lugares como La Habana, Buenos Aires o Madrid, que reflejan la vida social, cultural y política de la comunidad asturiana en el exterior.

Noticias relacionadas y más

La visita institucional puso así el foco en dos propuestas expositivas centradas en la memoria, la identidad y la preservación del patrimonio cultural asturiano, ejes fundamentales del trabajo del museo gijonés.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  2. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  3. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  4. Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
  5. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  6. El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
  7. El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
  8. De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años

Barbón visita en el Muséu del Pueblu d’Asturies la exposición “Lo que queda de entonces”, una memoria fotográfica del franquismo

Detenido en Gijón por un presunto delito de violencia de género tras protagonizar una pelea en plena calle

Detenido en Gijón por un presunto delito de violencia de género tras protagonizar una pelea en plena calle

La Universidad Laboral de Gijón recupera por fin su iglesia y mira con optimismo a la Unesco para ser patrimonio de la humanidad

La zona oeste de Gijón da la bienvenida al Antroxu con un multitudinario desfile: "Es una fiesta que une a todo el mundo"

La zona oeste de Gijón da la bienvenida al Antroxu con un multitudinario desfile: "Es una fiesta que une a todo el mundo"

Gijón saca pecho de su "transformación": así es el vídeo del Ayuntamiento para reivindicar el momento de la ciudad

Gijón saca pecho de su "transformación": así es el vídeo del Ayuntamiento para reivindicar el momento de la ciudad

Beethoven a ritmo de rap, la vuelta al mundo o seres mitológicos: así celebran el Antroxu los colegios de Gijón

Beethoven a ritmo de rap, la vuelta al mundo o seres mitológicos: así celebran el Antroxu los colegios de Gijón

Gijón se prepara para el eclipse de agosto: estos son los siguientes pasos

Gijón se prepara para el eclipse de agosto: estos son los siguientes pasos

Los palillos con los que tejían nuestras abuelas eran una auténtica obra de arte: la última incorporación al Muséu del Pueblu d'Asturies

Los palillos con los que tejían nuestras abuelas eran una auténtica obra de arte: la última incorporación al Muséu del Pueblu d'Asturies
Tracking Pixel Contents