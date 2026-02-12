Barbón visita en el Muséu del Pueblu d’Asturies la exposición “Lo que queda de entonces”, una memoria fotográfica del franquismo

El presidente del Principado, Adrián Barbón, visitó esta tarde el Muséu del Pueblu d’Asturies de Gijón para conocer de primera mano la exposición fotográfica "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista", una muestra que recorre la vida cotidiana, la transformación social y las huellas del régimen en la comunidad a través de la imagen.

Barbón realizó un recorrido pausado por la exposición, deteniéndose fotografía a fotografía mientras el comisario Ramón García le explicaba el contexto y el significado de las piezas. El presidente se mostró especialmente atento durante toda la visita, comentando con los responsables de la muestra las historias que esconden las imágenes.

La visita contó también con la presencia de Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies; Montse López Moro, responsable de Cultura del Ayuntamiento de Gijón; y Toño Huerta, director de la Fundación Juan Muñiz Zapico.

Composición de la muestra

La exposición propone un recorrido por la Asturias del franquismo a través de la fotografía como documento histórico y social, poniendo el foco en la vida cotidiana, los espacios urbanos, el mundo del trabajo y las transformaciones de la sociedad asturiana durante la dictadura. La muestra invita a reflexionar sobre la memoria colectiva y sobre la importancia de conservar estos testimonios visuales para entender cómo era la vida en ese periodo.

Revistas de la emigración

Tras finalizar el recorrido, López mostró al presidente otra de las exposiciones instaladas en el museo: "Revistas de la emigración (1881-2025)", dedicada a las publicaciones creadas por la diáspora asturiana desde finales del siglo XIX. La muestra repasa el papel de estas revistas como vínculo entre los emigrantes y su tierra, con ejemplares editados en lugares como La Habana, Buenos Aires o Madrid, que reflejan la vida social, cultural y política de la comunidad asturiana en el exterior.

La visita institucional puso así el foco en dos propuestas expositivas centradas en la memoria, la identidad y la preservación del patrimonio cultural asturiano, ejes fundamentales del trabajo del museo gijonés.