Beethoven a ritmo de rap, la vuelta al mundo o seres mitológicos: así celebran el Antroxu los colegios de Gijón

Las mochilas dejaron paso este jueves a las pelucas, el maquillaje y el ingenio y los colegios han sido los grandes protagonistas para calentar motores para cuatro días de desenfreno en el Antroxu.

Mientras la ciudad se prepara para el inicio oficial del carnaval este viernes, los patios escolares se adelantaron al calendario con propuestas que van desde la revisión de los genios de la música clásica a ritmo de rap, hasta el homenaje a las leyendas más arraigadas de la mitología asturiana, sin contar con las vueltas al mundo, los pasacalles, los concursos de charangas y otras muchas actividades que han configurado un una mediodía de fiesta total gracia al intenso programa preparado por los centros educativos gijoneses, en el que no faltaron las visitas de la Sardina del Antroxu, "Perla Marigna", y de algunas charangas.

La música ha sido el alma del CP Gaspar Melchor de Jovellanos, a través del proyecto "VersioNarte". En este centro, los alumnos han demostrado que Beethoven puede sonar a ritmo de rap y que Bach encaja perfectamente en una pista de baile moderna.

Bajo la premisa de reinventar a los grandes genios, el patio se convirtió en un escenario donde la Quinta Sinfonía se bailó a ritmo de mambo y el "Rondo alla Turca" de Mozart se transformó en puro jazz. Fue un "mashup" generacional donde incluso los "Pet Shop Boys" prestaron sus ritmos a Pachelbel, dejando claro que el arte no entiende de épocas cuando se trata de divertirse.

Si en el Jovellanos mandaban los acordes, en el CP Severo Ochoa el protagonismo absoluto lo tuvo la pequeña pantalla a través de su proyecto de innovación "MIRATV". El centro realizó un viaje nostálgico por la historia de la televisión a través de las caracterizaciones de los alumnos: desde una numerosa colonia de "Los Pitufos" en Infantil hasta unas imponentes Patty y Selma, de "Los Simpson" con sus inseparables cigarrillos de cartón, el colegio se convirtió en un inmenso set de rodaje.

El momento más solemne llegó con la lectura del pregón en Llingua asturiana, una reivindicación de las raíces que dio paso a un desfile donde Pippi Calzaslargas y los Teletubbies compartieron asfalto, entre otros muchos personales

Concursos de charangas escolares

Cambiando la nostalgia televisiva por la sátira más pura, el CP Honesto Batalón realizó un pasacalles por las calles de Cimavilla, como si de un grupo profesional del Antroxu gijonés se tratara. El colectivo estudiantil no lo hizo solo, sino que contó con la compañía de una agrupación de las que estarán estos días haciendo disfrutar a los giojoneses al aire libre, pero también sobre las tablas del teatro Jovellanos, como es la charanga "El Akelarre".

En esta misma línea, el CP Rey Pelayo ha vivido un Antroxu de lo más vibrante, porque el centro no solo sacó los disfraces al patio, sino que organizó su propio concurso de charangas bajo la atenta mirada de un jurado ataviado con chalecos rosas. Entre "semáforos locos" y una colorida corte de cartas inspirada en "Alicia en el País de las Maravillas", el colegio celebró incluso su propio entierro de la sardina.

La finada, una gran sardina coronada, fue despedida por una marea de peces de colores creados por los escolares y colgados en las vallas, adelantando el rito que pone fin a la festividad.

En el CP Nicanor Piñole la magia de las leyendas asturianas tomó el mando. Bajo el lema "El Bosque y la Mitología", el centro organizó un animado pasacalles por el barrio donde los vecinos pudieron cruzarse con trasgus traviesos, xanas de ensueño y fieros cuélebres. Los alumnos se convirtieron en auténticos espíritus de la naturaleza, vistiendo túnicas cubiertas de hojas verdes y portando grandes cuernos de fauno.

La visita de la sardina, que este año parece haber hecho una ruta académica por los centros de la zona, fue el punto culminante de un desfile que llevó la fantasía de nuestros montes directamente a las aceras de Gijón.

Finalmente, el CP Laviada cerró este mapa de creatividad con un viaje que fue desde la fauna global hasta los juegos populares. Los alumnos de Infantil recorrieron el mundo convertidos en pingüinos de la Antártida, osos panda de Asia o canguros de Oceanía, mientras que en Primaria cada clase funcionó como una charanga independiente.

El broche de oro lo puso el profesorado, que protagonizó un multitudinario concurso de "piedra, papel o tijera" disfrazados de los propios elementos del juego.