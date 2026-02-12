Detenido en Gijón por un presunto delito de violencia de género tras protagonizar una pelea en plena calle
La Policía Local arrestó al varón después de que su pareja comunicara que este le había agredido el día anterior
Reyerta que acaba en arresto. La Policía Local detuvo este jueves en Gijón a un hombre por un presunto delito de violencia de género y después de que este protagonizara una pelea con otro varón. Los hechos ocurrieron en el paseo de la Infancia, cerca de los antiguos juzgados de Prendes Pando.
Los agentes de la Policía Local que se personaron allí se encontraron con una pelea en marcha entre los hombres. Una mujer, pareja de uno de ellos, aseguró que este le había agredido el día anterior, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género.
