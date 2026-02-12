Gijón se prepara para el eclipse de agosto: estos son los siguientes pasos

Gijón sigue posicionándose como punto de referencia a nivel nacional de cara al eclipse total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto y que movilizará a miles de personas. Gijón es un enclave idóneo para ver ese eclipse y en sacar rendimiento a esa posición trabaja desde hace tiempo el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Relaciones Institucionales, que encabeza el forista Jorge González-Palacios.

En ese contexto se está ultimando el programa de unas jornadas específicas sobre el eclipse que tendrán lugar entre los días 24 y 26 de abril. Incluirán ponencias de expertos de primer nivel, visitas al planetario y jornadas de observación solar. La organización de estas jornadas es una de las principales líneas de trabajo de la denominada mesa del Eclipse, de la que forman parte también las áreas de Turismo, Educación, Seguridad Ciudadana y Divertia, además de representantes del ICTEA, de la Asociación Astronómica OMEGA y del Colegio de Ópticos Optometristas de Asturias.

A la reunión que tuvo lugar hoy en el Ayuntamiento se sumó una representación del Centro del Profesora y Recursos (CPR) Gijón-Oriente, con el que se colabora para impulsar un proyecto de formación para el profesorado con el objetivo de que divulguen todo lo relacionado con el eclipse entre el alumnado, desde Educación Primaria hasta Bachillerato, haciendo especial hincapié en la parte científica y de protección de la salud ocular.

A través del Colegio de Ópticos-Optometristas de Asturias, se está trabajando en la creación de una red de venta de gafas de protección homologadas, así como en una estrategia de difusión para el cuidado de la salud ocular de la población.

El eclipse de agosto es el primero del denominado trío ibérico con nuevas citas en agosto de 2027 y enero de 2028. En España, el último eclipse anular visible sucedió en 2005, y el último total se pudo ver en 1959, y solo desde las islas Canarias; desde la Península Ibérica no se había visto un eclipse total de Sol desde 1912.

El eclipse solar solo se ve como total desde una franja estrecha de territorio, es lo que se denomina ‘banda de totalidad’, que tiene una anchura máxima de 100 kilómetros. El centro de esta banda, se llama línea de centralidad y recorre los lugares desde los que el eclipse dura más tiempo. Gijón es una de las ciudades que se encuentran en esa línea de centralidad para el eclipse total de este 2026 y por tanto uno de los lugares donde mejor se podrá observar el fenómeno.