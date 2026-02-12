Gijón saca pecho de su "transformación": así es el vídeo del Ayuntamiento para reivindicar el momento de la ciudad

"Estos son hechos; esto es un Gijón/Xixón que se transforma". Así dice el texto que acompaña a un vídeo institucional publicado en redes sociales por el Ayuntamiento, que saca músculo con una pieza en la que aparecen lugares icónicos de la ciudad, proyectos en marcha o servicios municipales.

Una imagen de la playa de San Lorenzo da inicio a una recopilación de algo más de un minuto en la que también hay espacio para el paseo de Naval Azul, la finca de La Isla (que el gobierno local comprará para integrarla en el Jardín Botánico) o los terrenos de La Pecuaria, en pleno proceso de obras de urbanización en el marco de la ampliación del Parque Científico Tecnológico.

También figuran en el vídeo, que incluye una voz en off y música, imágenes de la estatua de Quini junto a El Molinón, de autobuses de Emtusa o de la nueva Jefatura de la Policía Local, inaugurada en septiembre.

El Consistorio tampoco se olvida de Indra, con planos de sus instalaciones en El Tallerón, o de Tabacalera, cuyos trabajos ya están adjudicados para convertir el complejo en centro de arte. En la locución se mencionan términos como "liderar, "crecer", "innovación", "Historia", "creatividad", "seguridad" o "cultura".