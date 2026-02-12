Les Comadres de Gijón rescatan cuatro décadas de activismo y memoria: “Son 40 años de feminismo en Asturias y 40 años de historia de la ciudad”

El Antiguo Instituto de Gijón acogió este mediodía la inauguración de la exposición con la que la Tertulia Feminista Les Comadres celebra sus cuarenta años de historia, una muestra que repasa la trayectoria de uno de los colectivos feministas más influyentes de Asturias. La exposición, comisariada por Leticia Tomás, permanecerá abierta al público hasta el 8 de marzo y reúne documentos, fotografías, audiovisuales, premios y los icónicos “Felpeyos” que forman parte inseparable de la memoria del grupo.

El acto de apertura reunió a representantes institucionales, premiadas de distintas ediciones y miembros históricos de la asociación en una jornada cargada de emoción y memoria. Begoña Piñero, presidenta de Les Comadres, subrayó el carácter colectivo del aniversario y explicó que la muestra nace como homenaje a todas las mujeres que han sido reconocidas como Comadres de Oro a lo largo de estas cuatro décadas. Reconoció además que condensar tantos años de actividad en una sola sala supuso un reto importante.

“La asociación surgió en los últimos años de la dictadura como un espacio de encuentro y reflexión que buscaba acercar el feminismo al conjunto de la sociedad”, recordó Piñero. Desde entonces ha mantenido una actividad constante de debate, divulgación y reivindicación que ha acompañado la evolución social de la ciudad y del país.

Un referente del feminismo asturiano

Durante la inauguración, la directora general de Igualdad del Principado, Vanesa Fernández, destacó que Les Comadres representan “una parte fundamental del feminismo asturiano” y recordó que los avances sociales requieren continuidad. Señaló que los cambios estructurales “van lentos” y defendió la necesidad de mantener espacios activos de reflexión y movilización.

La directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, Goretti Avello, puso el acento en la dimensión histórica del colectivo y afirmó que la exposición reúne “40 años de feminismo en Asturias y 40 años de historia de la ciudad”. A su juicio, el trabajo desarrollado por la asociación ha contribuido a consolidar políticas de igualdad y a situar el debate feminista en la agenda pública local.

La inauguración de la exposición por los 40 años de Les Comadres, en imágenes / Juan Plaza / LNE

La exalcaldesa de Gijón Ana González incidió en la influencia social del colectivo y lo definió como un “faro de atención” que ha logrado abrir espacios para el avance de los derechos de las mujeres y cambiar la forma en la que la sociedad aborda la igualdad.

También intervino la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, puso en valor la trayectoria del colectivo y su papel en la transformación social de la ciudad. Destacó que Les Comadres han sabido mantener durante décadas un espacio de encuentro y reflexión feminista abierto a la ciudadanía y subrayó que iniciativas como esta exposición permiten reconocer el camino recorrido y recordar la importancia de seguir avanzando en igualdad.

Una exposición para recorrer cuatro décadas

La comisaria Leticia Tomás explicó que el proyecto expositivo busca ofrecer una visión representativa de la trayectoria de Les Comadres a través de sus premiadas, los hitos del feminismo y los elementos simbólicos que han acompañado su historia. El recorrido traza una línea temporal desde mediados de los años ochenta hasta la actualidad, mostrando cómo ha evolucionado el movimiento feminista y cómo lo ha vivido el colectivo gijonés.

Uno de los elementos más llamativos de la exposición son los Felpeyos, creados por el artista Jorge Enrique Maojo. Estas piezas satíricas han acompañado durante años la entrega de premios de la asociación y forman parte de su identidad. El artista destacó la emoción de reencontrarse con trabajos creados hace décadas y verlos reunidos en un mismo espacio.

Las Comadres de Oro 2026

El aniversario coincide con la entrega de las Comadres de Oro de este año, que reconocen a la cantante Marisa Valle Roso, a la investigadora María Ángeles Durán, al Telecable Hockey Club y a la escritora y activista Barbijaputa. El Felpeyu recayó en la empresa Bayer por una campaña considerada machista.

La intervención de Barbijaputa fue uno de los momentos más comentados de la jornada, ya que la autora decidió enseñar la cara públicamente por primera vez. Explicó que el aniversario le parecía “el momento ideal” para abandonar el anonimato y expresó su orgullo por recibir el reconocimiento junto a mujeres a las que admira.

La exposición muestra la evolución de las luchas feministas en la ciudad y la forma en que el colectivo ha contribuido a generar debate, visibilizar desigualdades y promover cambios sociales. Cuatro décadas después de su nacimiento, Les Comadres continúan reivindicando la necesidad de mantener espacios de encuentro y reflexión. La muestra invita ahora a la ciudadanía a recorrer esa historia colectiva y a reconocer el papel de quienes han trabajado durante años para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.