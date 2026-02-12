Noche de cena, premios, baile y mucho feminismo en Gijón en el brindis especial de Les Comadres por sus 40 años

La Tertulia Feminista Les Comadres celebró este jueves su 40.º aniversario con su fiesta anual y la entrega de cuatro premios Comadre de Oro. El encuentro congregó a exactamente 202 mujeres y las cuatro galardonadas –Marisa Valle Roso, María Ángeles Durán, las chicas del Telecable Hockey Club de Gijón y María Pozo Baena, alias "Barbijaputa"– coincidieron unánimemente en que recibir la distinción del colectivo feminista gijonés es "todo un orgullo", antes de una noche de cena y fiesta, en la que no faltó la entonación del himno de la asociación, "La Princesa Turulú".

El acto tuvo su hora de comienzo fijada a las 20.00 horas en un conocido establecimiento del puerto, pero, en ese momento, los platos podían esperar. El ambiente era de encuentros, saludos y abrazos entre las mujeres. En medio de la vorágine, la presidenta de Les Comadres, Begoña Piñero y sus compañeras, tratando de coordinarlo todo, incluidas a las cuatro protagonistas de sus reconocimientos.

Cerca del escenario preparado para la ocasión se encontraba la cantautora Marisa Valle Roso. La artista no encontraba palabras para agradecer ser Comadre de Oro. "Viendo la trayectoria de los premios y las premiadas anteriores, también viniendo de parte de la Tertulia Feminista, a quien admiro, es un lujo", manifestó Valle Roso, para quien es un "doble premio" ese cruce de admiración.

Para una de las reconocidas, esta noche significó su presentación oficial en sociedad tras quince años en el anonimato. Se trataba de "Barbijaputa", la famosa tuitera feminista, cuya identidad real es María Pozo Baena. Para ella, el sentimiento era un poco parecido al de Valle Roso – "un honor y una responsabilidad"– a lo que añadió el "valor" que tiene esta asociación en la historia de España. "Se dice poco que se cargaron a (el ministro) Gallardón", dijo, satisfecha, elogiando al Tren de la Libertad, iniciativa contra la ley del aborto que tuvo calado nacional.

La celebración en Gijón del Jueves de Comadres, en imágenes / Juan Plaza / LNE

Por su parte, la socióloga María Ángeles Durán, resaltó con una sonrisa de satisfacción que la Comadre de Oro es "un premio tan distinto" de los ámbitos en los que se "mueve", tan "creativo", que la tenía "encantada" y con ganas de poner "las cosas del revés" por Carnaval.

Respecto a las chicas del Telecable Hockey Club, la portavoz fue la excapitana Sara Lolo, que acudió en representación del club junto a las compañeras Alejandra García y María Fernández. "Al final somos un poco también abanderadas de esta misma causa (la de la mujer) y tenemos aquí muchas amigas, nos sentimos en casa", transmitió Lolo. Las deportistas manifestaron su "felicidad" por haber sido incluidas en una efeméride como un 40.º aniversario. "Recibir este reconocimiento –precisó Lolo– no deja de ser un punto a favor de esa lucha eterna que tenemos de mujeres todavía en esta sociedad", añadió.

Una tradición arraigada

Aunque La Tertulia Feminista Les Comadres realice una gran fiesta por esta efeméride, es una tradición largamente arraigada en Asturias y, por supuesto, en Gijón. Grupos de mujeres, amigas, familiares, madrinas y amadrinadas se reúnen cada año para celebrar los lazos que las unen. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos de La Providencia es uno de los colectivos que cada año presume de los estrechos lazos que existen entre las féminas que la integran. En 2026 no han sido para menos y más de cuarenta mujeres se congregaron por la tarde-noche, en el local de la asociación, para disfrutar de una fiesta en común con sidra, música y pinchoteo.

A pie de calle no cambian mucho las cosas y ya caída la noche no era raro encontrar clientela en los establecimientos hosteleros formada por amplios grupos cuyos integrantes eran solo del sexo femenino. Uno de ellos es el que forman Rosa López, Beatriz Martínez, Nieves García y Marisa Rodríguez, que, rodeando una mesa y con copa de vino en mano, hacían exaltación fraternal y maternal. "Intentamos festejar Comadres todos los años", afirmaron.

"Nosotras somos comadres, pero de verdad, eh", reían las mujeres, mientras explicaban el parentesco que la une durante "toda una vida": Beatriz es hija de Nieves, madrina de la hija de Rosa; por su parte, entre Nieves y Marisa, cada una son madrinas de sus respectivos hijos.