El PSOE reivindica agilidad en la recogida de animales muertos: "Es un riesgo para la salud pública"

El reciente caso de dos caballos hallados muertos en la zona rural da pie a la edil socialista María Caunedo para reivindicar que "se agilice la recogida de animales muertos tanto en vía pública como en fincas privadas ya que suponen un foco de insalubridad y un riesgo para la salud pública". Caunedo lleva el asunto a comisión para conocer el grado de participación de la concejalía de Medio Ambiente, de la que dependen las cuestiones de bienestar animal. “Queremos saber si la concejalía está ejerciendo sus responsabilidades y está haciendo un seguimiento del caso”, indicó la edil.

Caunedo suma su preocupación a la de los vecinos "que se sienten indefensos ante una situación que, según denuncian, no es la primera vez que ocurre y que podría repetirse. Advierten de la existencia de otros animales del mismo propietario en condiciones deplorables”. Quiere saber la edil del principal partido de la oposición si la concejalía que lidera el popular Rodrigo Pintueles ha abierto algún expediente que recoja las actuaciones que han llevado a cabo la Guardia Civil, el Seprona y la propia concejalía. Asimismo, insta al gobierno local a mantener una comunicación fluida y continuada con los cuerpos de seguridad implicados, entre los que también se encuentra la Policía Local, y con las vecinas y vecinos.

“Queremos saber si la concejalía está ejerciendo sus responsabilidades y está haciendo un seguimiento del caso de forma coordinada con el Seprona y la Policía Local para garantizar el bienestar animal y la salubridad pública. Las vecinas y vecinos están preocupados, apenas reciben información y no se les da respuesta y soluciones ante esta situación”, añadió.