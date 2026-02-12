La Universidad Laboral de Gijón recupera por fin su iglesia y mira con optimismo a la Unesco para ser patrimonio de la humanidad

La puesta de largo de la cúpula de la antigua iglesia de la Universidad Laboral de Gijón, tras las obras de rehabilitación a las que el Principado ha destimado 840.000 euros, parte con fondos europeos, sirvió de marco este jueves para que el presidente de Asturias, Adrián Barbón, resaltara el compromiso de su gobierno con el impulso de la candidatura de la Universidad Laboral a que la Unesco la declare Patrimonio de la Humanidad. "Nos estamos centrando en elaborar el expediente de la candidatura que finalmente presentaremos al Consejo de Patrimonio Histórico Español", señaló Barbón durante la inauguración de la restauración de la antigua iglesia del complejo arquitectónico.

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte consiguió en enero de 2025 la inclusión del complejo en la lista indicativa española de patrimonio mundial, el instrumento con el que la Unesco identifica los bienes con potencial para incorporarse al registro de mayor prestigio internacional. La elaboración ahora del expediente para presentar la candidatura, "llevará tiempo, porque este tipo de metas no se cruzan de un día para otro, pero vamos a trabajar para que sea cuanto antes. Cuanto más esfuerzo conjunto realicemos todas las administraciones que podemos contribuir a la mejora de estas instalaciones, con más rapidez nos acercaremos a ese hito", indicó Barbón.

De la obra que se ha acometido en el antiguo templo y que se inauguró este jueves, destaca la restauración de la que es la mayor cúpula elíptica del mundo, lo que en palabras del presidente autonómico permite ahora volver a visitar "uno de los lugares más emblemáticos" de la Laboral, señaló Barbón, quien también citó la restauración de la mayor réplica de la Cruz de la Victoria.

El presidente autonómico destacó que se trata de obras "importantes para nuestro patrimonio cultural, para Gijón y para toda Asturias". Pero también quiso mirar hacia delante, entre otras cuestiones con el compromiso para promover que la Laboral sea declarada Patrimonio de la Humanidad, expresando su confianza en que habrá un "esfuerzo conjunto" de las distintas administraciones para lograrlo, citando al Ayuntamiento de Gijón, cuya alcaldesa, Carmen Moriyón, fue una de las autoridades que participó en el acto.

Barbón, como previamente hiciera su consejera de Cultura Vanesa Rodríguez, resaltó que "en los últimos años", el Principado ha destinado dos millones de euros a obras de mantenimiento de la Universidad Laboral de Gijón. Respecto a los 814.000 euros destinados a rehabilitar la cúpula de la antigua iglesia, apuntó que "para un gobierno como el que yo presido, que tiene un compromiso con la cultura, impulsar estos trabajos es motivo de orgullo, porque podemos afirmar que nuestro patrimonio así está más cuidado y mejor conservado".

Hacia el futuro también miró al señalar que el Principado concibe el gran complejo arquitectónico diseñado por Luis Moya "como un foco de creación, de estudio, de actividad, de futuro", recordando que en la Laboral tiene su sede el Centro de Arte y Creación Industrial, el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, la RTPA, la Escuela Superior de Arte Dramático y la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales, entre otras entidades. Además, ha recordado que las instalaciones acogerán la futura Escuela de Enfermería, que será mucho más amplia y moderna que la actual.

Reconocimiento a la alcaldesa Ana González

Barbón hizo mención especial a la anterior alcaldesa de Gijón, Ana González, "que en la pasada legislatura, permanentemente estaba picando piedra para conseguir esas inversiones de más de dos millones de euros" que ha hecho el Principado en la Laboral, por lo que quiso hacerle un reconocimiento público a la exalcaldesa, a la que mencionó por dos veces.

También recordó que la creación de Laboral Ciudad de la Cultura fue impulsada en 2007 por el entonces presidente autonómico, Vicente Álvarez Areces, con Paz Fernández Felgueroso en la alcaldía de Gijón, dirigiéndose también a esta última y a la viuda de Areces, Soledad Saavedra, entre los asistentes al acto.

El acto, que reunió a personalidades del mundo político, cultural, empresarial, social, sindical, militares y policiales, y de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral, entre otros. Entre las autoridades, además de Barbón y Vanesa Rodríguez y de la alcaldesa, Carmen Moriyón, también contó con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra y con el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño.

El acto contó con varias actuaciones artísticas: danza a ritmo de tango del grupo "Zig Zag Danza", la actuación del coro León de Oro y el colofón con los sones del Asturias Patria Querida interpretados por alumnos de la Escuela de Música de Gijón. En todas estas actuaciones quedó constancia de la buena acústica del antiguo templo. Sí hubo dificultades para escuchar, por parte del público, los discursos de Barbón y de Vanesa Gutiérrez, por la reverberación que provocaban los altavoces que se habilitaron para la ocasión. Los asistentes fueron recibidos y despedidos, a las puertas del antiguo templo, por la Banda de Gaitas Villa de Gijón.