Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón

"Puede provocar accidentes", advierte Facua

La gasolinera Sporting, cuando aún estaba en servicio.

La gasolinera Sporting, cuando aún estaba en servicio. / MARCOS LEON

Manuel Castro

Gijón

La asociación de consumidores Facua Asturias se ha dirigido al Ayuntamiento de Gijón para solicitar que la Concejalía de Infraestructuras retire "a la mayor brevedad" el surtidos de combustible en desuso que hay en la avenida de Manuel Llaneza, en Gijón, perteneciente a la antigua gasolinera Sporting, ya cerrada.

Facua advierte "del peligro que representa para los viandantes el surtidor de la antigua estación de servicio ubicada en la avenida Manuel Llaneza que se encuentra abandonado y volcado en la vía pública" por lo que, en su opinión, puede llegar a provocar accidentes.

El surtidor lleva meses tirado sobre la acera "obstaculizando el paso de los peatones y especialmente de aquellas personas con movilidad reducida", añade la asociación.

Desde Facua se considera que "resulta especialmente peligroso que los cables y demás elementos internos del aparato se encuentren totalmente descubiertos, lo que supone un riesgo para la seguridad de las personas". También añade que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985 otorga competencias al Ayuntamiento para tomar las medidas que le ha solicitado por escrito.

TEMAS

