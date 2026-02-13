Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
"Puede provocar accidentes", advierte Facua
La asociación de consumidores Facua Asturias se ha dirigido al Ayuntamiento de Gijón para solicitar que la Concejalía de Infraestructuras retire "a la mayor brevedad" el surtidos de combustible en desuso que hay en la avenida de Manuel Llaneza, en Gijón, perteneciente a la antigua gasolinera Sporting, ya cerrada.
Facua advierte "del peligro que representa para los viandantes el surtidor de la antigua estación de servicio ubicada en la avenida Manuel Llaneza que se encuentra abandonado y volcado en la vía pública" por lo que, en su opinión, puede llegar a provocar accidentes.
El surtidor lleva meses tirado sobre la acera "obstaculizando el paso de los peatones y especialmente de aquellas personas con movilidad reducida", añade la asociación.
Cables
Desde Facua se considera que "resulta especialmente peligroso que los cables y demás elementos internos del aparato se encuentren totalmente descubiertos, lo que supone un riesgo para la seguridad de las personas". También añade que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985 otorga competencias al Ayuntamiento para tomar las medidas que le ha solicitado por escrito.
Suscríbete para seguir leyendo
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años