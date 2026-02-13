El Carnaval arranca en Gijón bajo la lluvia y con guiños al turismo, las mascotas y el precio de los oricios: "¡Poned la máscara y la poca vergüenza!

"¡Poned la máscara, la sonrisa y la poca vergüenza! ¡Puxa el Antroxu!". Con estas palabras, el Antroxu 2026 quedó oficialmente inaugurado este viernes desde el balcón de la Casa Consistorial con un texto cargado de mordacidad, ingenio y, como no, raíz local. Bajo la piel de dos personajes tan "enfrentados" -el "Horario de Verano" (Ana Morán) y el "Horario de Invierno" (Carlos Dávila)-, la compañía Higiénico Papel Teatro desgranó como ya es tradición y mediante la sátira todos los palos de la actualidad gijonesa: desde los grandes proyectos de la ciudad, el auge del turismo y del número de mascotas, hasta reflexiones el voz alta sobre el precio de los oricios ante una Plaza Mayor plagada de charangueros, a los que los chubascos no amilanaron, aunque sí obligaron a cobijarse bajo los soportales.

El pasacalles para abrir el Carnaval de Gijón, en imágenes / Luisma Murias

La otra cara de la moneda, o del papel en este caso al ser un pregón, recayó en el homenaje a reconocidos personajes gijoneses y asturianos que fallecieron en el pasado 2025, como el gestor cultural José Luis Cienuegos o el rockero Jorge Ilegal, líder de la mítica banda "Los Ilegales", cuyos acordes sonaron en los prolegónemos del acto, entre otros.

La disputa dialéctica entre ambos usos horarios -para romper un poco el hielo y tras la aparición también de la Sardina del Antroxu, "Perla Marigna"- comenzó con la eterna confusión del cambio de hora. "Él dice que son las nueve y yo digo que son las ocho", bromeó el "Horario de Verano" -errado al echar la cuenta, no obstante- antes de sentenciar que, para los gijoneses, la hora es lo de menos porque "la fiesta no tiene horario ni fecha en el calendario". A partir de ahí, el pregón se convirtió en un afilado repaso a los desafíos de la ciudad, que se realizó en asturiano.

En el plano institucional, los pregoneros pusieron en valor el despliegue de una inversión municipal de 310 millones de euros, la cifra presupuestaria más ambiciosa de la historia local.

"Naval Azul, Tabacalera, la ampliación del Parque Científico Tecnológico, la mejora de los colegios públicos, la 'playa verde' del Rinconín, el inicio de la estación intermodal… ¡La de mi madre!", exclamaron, emplazando a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, a "tirar algo por el balcón", como "caramelos o billetinos de cien euros" ya que "será por perras".

Los turistas, "que dejen el dinero y marchen"

El turismo fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Tras celebrar el récord de 1,8 millones de visitantes y la llegada prevista de 39 cruceros en 2026, los pregoneros lanzaron un aviso para navegantes: "Que vengan como quieran, pero con cuidado. Que dejen el dinero y se marchen. Nada de comprar un pisito en La Arena o una casita en Llantones, que luego los de aquí tenemos que vivir en un trastero con vistas al contenedor".

El discurso no esquivó los temas más comentados en las calles. Se hizo alusión a la transformación de Gijón en una ciudad "pet-friendly", señalando que ya hay casi 40.000 perros, "ocho veces más que niños", y bromeando con que el Parque de Isabel la Católica terminará convertido en un "pipicán".

Hubo también espacio para las reivindicaciones vecinales. Los pregoneros se dirigieron directamente a Moriyón de nuevo, para pedir que se "metiera mano" en la Cuesta del Cholo "haciendo caso a los de Cimavilla" y, especialmente, para exigir una solución a los "camionones" de La Calzada. "Queremos barrios limpios para poder respirar, correr y pedalear", reclamaron.

La sátira gastronómica también arrancó carcajadas al mencionar el precio de los oricios, situados ya en los 30 euros el kilo. "Están pinchando ya más de la cuenta", lamentaron los actores, recordando con nostalgia los tiempos en los que se vendían "a cinco duros la palada" frente a la Antigua Pescadería. "¡¡Carmen!! ¿Te acuerdas? Ibas al Colegio Santo Ángel y seguro que lo viste", manifestaron, en nueva alusión a la alcaldesa.

Un brindis por los que ya no están

El momento más emotivo llegó con el homenaje a los personajes ilustres fallecidos recientemente. El balcón municipal se llenó de respeto y brindó sendos homenajes al recordar al gijonés José Luis Cienfuegos, "el mejor programador de cine de este país"; a Xuan Bello, "la voz de Asturias y el mejor poeta en lengua asturiana"; a Puri Citoula, la fotoperiodista que durante 30 años inmortalizó el Antroxu, y a Jorge Ilegal, "un genio del rock and roll único e irremplazable".

"La gente grande no se marcha nunca del todo, queda en la memoria y, sobre todo, queda en Gijón", sentenciaron los pregoneros en el tramo más emotivo de la noche en la que Gijón se puso de largo para cincon días de desenfreno.

Un espíritu antroxero que desafía a la meteorología

Ni el cielo encapotado ni la lluvia que amenazó y cumplió -aunque solo cogió por banda a la última charanga justo cuando entraba en la plaza Mayor- con deslucir la jornada, logró frenar las ganas de diversión.

A pesar de los pronósticos adversos y el frio, el pasacalles charanguero arrancó a las siete de la tarde desde el paseo de Begoña formando un río de música y color que avanzó, con impermeables y luces led en los tambores, para desembocar en el mar de la plaza Mayor y su pregón.

Encabezando la marcha y desafiando a esa tentativa de lluvia estaba la agrupación "Los Acoplaos" , que asumió la responsabilidad de liderar la comitiva. Tras ellos, el resto de las catorce formaciones, que hicieron sonar su percusión y lucieron sus coreografías por un itinerario que avanzó por las calles Covadonga y San Bernardo, culminando en el Ayuntamiento con una bienvenida en forma de pasillo de las charangas que ya habían concluido su espectáculo a las que venían detrás.