El carnaval de Gijón también se saborea: el concurso de Antroxu en la hostelería arranca con premios de hasta 2.500 euros

La Tinta del Mar, en Cimavilla, acogió la presentación de una nueva edición de Carna-Bar, el concurso que invita a los establecimientos hosteleros de Gijón a transformar sus locales con decoración y ambiente de Antroxu. La iniciativa, que se celebra del 13 al 17 de febrero, contará este año con la participación de trece bares y repartirá premios de 2.500, 1.500 y 1.000 euros para los tres locales mejor decorados.

El edil y presidente de Divertia, Oliver Suárez, destacó durante la presentación el objetivo de la propuesta, que busca trasladar el espíritu del carnaval a la hostelería y dinamizar la ciudad. “Agradecer a los 13 locales su participación en estas jornadas de Carnaval. Desde Otea y Divertia intentamos trasladar esta festividad del antroxu de Gijón a la hostelería y animar a todo el mundo a visitar estos locales, disfrazarse y participar”, señaló.

Ángel Lorenzo, presidente de OTEA Gijón, subrayó la consolidación del proyecto tras cuatro años de recorrido. “La participación se mantiene y se han aumentado los premios este año. Ya se está consolidando esta actuación del carnaval y el nivel que vimos el año pasado fue muy alto, este año creemos que se va a superar”, apuntó.

Una cita que crece cada año

Carna-Bar reúne a establecimientos como Bambara, Bulevar, Cabaré, El Diablo, Dolce e Vero, La Boquería, La Montera Picona de Ramón, Ocean, Pícaro, Sidrería Los Campinos, Soho y Tinta del Mar. Los locales compiten por la mejor ambientación carnavalesca, valorándose la decoración, la implicación del equipo y la participación del público.

El concejal recordó además la buena acogida de otras iniciativas vinculadas al Antroxu, como la participación de las charangas durante el jueves de Comadres. “Ha tenido una gran acogida tanto por parte de los hosteleros como de las propias charangas”, afirmó.

La Venecia de Cimavilla

La Tinta del Mar, ganadora de la pasada edición, vuelve a participar con una decoración inspirada en el carnaval veneciano. Sofía Álvarez, una de las propietarias, explicó que la idea nace de mezclar tradición y barrio. “Quisimos mezclar Venecia con Cimavilla, meter lo marinero, el arte y parte del barrio de Gijón”, comentó. La preparación del local comenzó tras la Navidad, en un esfuerzo que ha supuesto semanas de trabajo. “Desde que acabó Navidad no salimos de aquí. Al final somos dos solos y lleva mucho tiempo”, reconoció.

Pese a haber ganado el año pasado, la hostelera asegura que el objetivo principal es disfrutar de la experiencia. “El año pasado estaba tan nerviosa que no lo pude ni disfrutar. Este año me da igual ganar o no, lo importante es pasarlo bien”, afirmó.

Los organizadores insisten en que la iniciativa busca implicar a vecinos y visitantes en la celebración del carnaval y reforzar el papel de la hostelería como motor social y económico. “Animar a todo el mundo a visitar los establecimientos, porque son joyas lo que se ha hecho en ellos”, concluyó Lorenzo.