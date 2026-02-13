El cementerio del Suco, en Gijón, incluido entre los primeros lugares que se declararán de Memoria Democrática en Asturias
El PSOE de Gijón promovió ante el Insituto Asturiano de Memoria Democrática el reconocimiento del lugar, en el que se fusilaron y enterraron en una fosa común a víctimas de la represión franquista
El cementerio municipal de El Sucu, en Gijón, será designado como lugar de memoria democrática, al haber sido incluido entre los ocho primeros lugares cuyo reconocimiento va a impulsar el Gobierno del Principado de Asturias. Desde el PSOE de Gijón se resaltó este viernes que fue esta agrupación socialista la que inició el procedimiento ante el Instituto Asturiano de Memoria Democrática para que se incluyera en el catálogo de espacios históricos o simbólicos de la lucha por los derechos y las libertades.
En El Sucu se encuentra el paredón en el que se fusiló a víctimas de la represión franquista, la fosa común en la que se enterraron y el jardín de la Memoria. "El Sucu es memoria colectiva. Que se incluya en el catálogo favorece a todas las personas de Gijón porque la historia de una ciudad es la suma de la historia de quienes viven, trabajan y desarrollan su vida en esta ciudad", señala el secretario de Memoria y Laicidad de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, Víctor Valdés.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, contrapuso la decisión autonómica con el rechazo del gobierno local a promover la protección para El Sucu que sí promovió luego el PSOE ante el Principado. "Designar el Sucu como lugar de memoria democrática es tratar de pagar la enorme deuda que las actuales generaciones tenemos con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Desde el Grupo Municipal Socialista intentamos que esa declaración partiera del Pleno municipal para simbolizar cómo los actuales representantes democráticos reconocíamos y honrábamos el sacrificio de las víctimas. No fue posible, las derechas siguen sin entender que la memoria democrática nos atañe a todos", apunta Carmen Eva Pérez Ordieres, tras recordar que la iniciativa plenaria fue bloqueada con los votos de Foro, PP, Vox "y el concejal tránsfuga".
Señalización y conservación
El PSOE había llevado hace menos de un año esa propuesta al Pleno municipal, amparándose en la normativa europea, estatal y autonómica, para que fuera el Pleno el que promoviera el inicio del expediente para integrar El Sucu en el inventario estatal y garantizar su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización, así como promover la elaboración de recursos visuales y mecanismos de conservación, difusión e integración y su inclusión en rutas de la memoria.
