Empujón definitivo a la obra de rehabilitación del Hogar de Ceares: 2,1 millones y 18 meses

La Junta de Gobierno dará su aprobación a las condiciones del contrato y autorizará el gasto

Vista del Hogar de Ceares. / Ángel González

R. Valle

La Junta de Gobierno aprobará en su sesión de la semana que viene –retrasada al miércoles por la festividad de Martes de Antroxu– la apertura del expediente con las condiciones que regirán la contratación de las obras de rehabilitación del Hogar del Productor de Ceares y la autorización de un gasto de 1,2 millones (IVA incluido) a cargo del presupuesto de este año, al que se suma un compromiso de gasto para 2027 de 956.812,30 euros.

Esta aprobación tendrá lugar un mes después de que, por resolución de Alcaldía, se aprobara el proyecto de obras con un presupuesto base de licitación de 2.156.812,30 euros y un plazo de ejecución estimado de 18 meses. La decisión de la Junta de Gobierno supone el impulso definitivo a un proyecto reivindicado desde hace años por los colectivos vecinales del barrio, que han participado en el diseño de su plan de usos como nuevo espacio de referencia y encuentro para el vecindario.

El proyecto cuenta con informes favorables tanto de la comisión del Catálogo como de la comisión del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias. La intención del equipo de gobierno es, una vez completadas las obras, incorporar de manera oficial el edificio al Catálogo Urbanístico. De hecho, todo el proceso vinculado a su rehabilitación se ha realizado como si ya fuera un edificio catalogado.

El Hogar del Productor es una obra del arquitecto Miguel Díaz Negrete, de 1957, que se incluye dentro del Docomomo Ibérico por su valor.

