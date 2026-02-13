Pelayo se levanta en armas contra el peaje del Huerna y la baliza V16 para abrir el Antroxu de Gijón

Gijón ya está de Antroxu. La estatua del Rey Pelayo, en la plaza del Marqués, se convirtió este viernes en una protesta de altura contra el peaje del Huerna y las nuevas normativas de la Dirección General de Tráfico: el ganador de la batalla de Covadonga cambió su armadura por una doble pancarta de protesta contra la gestora de la autopista -que parodia a Aucalsa como "Rucalsa"- y una baliza V16 gigante sobre su cabeza, junto a un cartel que reza "Baliza V69, hormonada por la OGT".

zzzzzzz (1) / Juan Plaza

El acto de "antroxar" a la estatua fue este año una auténtica prueba de resistencia. Los operarios municipales tuvieron que luchar durante aproximadamente media hora contra un viento racheado y un frío polar que dificultaron enormemente la colocación de las lonas, amén de una lluvia que iba y venía. Las charangas, con su baile y batucada, no fallaron a su cita con el icono que ilustra el escudo giojonés y le rindieron tributo mientras los "sastres" en forma de operarios lo acababan de vestir.

El nuevo atuendo del primer monarca del Reino de Asturias no tiene pérdida. "Peaje TOLAI" rezan las lonetas, en un juego de palabras que ironiza con el término inglés "toll", que significa peaje en castellano. Además, se detallan con sorna los supuestos métodos de pago aceptados para cruzar la cordillera: "doblones, maravedíes, billetes o tarjeta".

Sin embargo, no termina ahía la sátira, porque la cartelería ofrece una nueva moneda de cambia para atravesar las cabinas de pago que permiten entrar y salir en ASturias: "Huerna: si va a utilizar la salida a Villablino puede pagar con lotería o cecina".

A pesar del clima hostil que se levantó justo al término del pregón del Antroxu, un puñado de ciudadanos se acercaron a la plaza del Marqués para ver como vestían al noble. "Lo del peaje nos toca la fibra a todos los asturianos y lo de la cecina es una genialidad, porque al paso que vamos será lo único que nos quede para pagar", comentaba Nacho Gómez, embutido en un plumas y con un gorro hasta los ojos.