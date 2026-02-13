Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

El PP de Gijón acusa al gobierno de Asturias de promover una "polémica artificial" con el monumento "Héroes del Simancas" para tapar los fiascos del vial de Jove, el plan de vías y el Hospital de Cabueñes

La vicealcaldesa de Gijón señala que el PP se va a oponer al desmantelamiento de la escultura en la fachada del colegio de la Inmaculada "porque la obra cuenta con un indiscutible valor patrimonial"

Ángela Pumariega durante un Pleno municipal de Gijón.

Ángela Pumariega durante un Pleno municipal de Gijón. / Juan Plaza

Manuel Castro

Gijón

La vicealcaldesa y portavoz del grupo municipal del PP de Gijón, Ángela Pumariega, atribuyó la intención declarada del gobierno del Principado de eliminar el monumento "Héroes del Simancas", de un intento para "generar la enésima polémica artificial para intentar tapar su falta de compromiso con la ciudad de Gijón", citando expresamente problemas pendientes de resolución o que se han aparcado en la ciudad: el malogrado vial de Jove, el plan de vías, las dificultades de acceso a la vivienda y los retrasos en la obra de reforma del Hospital de Cabueñes.

Vista del monumento &quot;Héroes del Simancas&quot;, cuya permanencia defiende el PP.

Vista del monumento "Héroes del Simancas", cuya permanencia defiende el PP. / Ángel González

El monumento, una escultura de la etapa franquista instalada en la fachada del Colegio de la Inmaculada de Gijón, está siendo objeto de controversia por la intención de la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que lidera Ovidio Zapico (IU) de eliminarlo, mientras que desde el gobierno local se asegura que eso es imposible al estar ese elemento protegido por el Catálogo Urbanístico Municipal.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

"Lo único que pretenden ahora con el derribo de la escultura es generar la enésima polémica artificial para intentar tapar su falta de compromiso con la ciudad de Gijón y desviar así la atención de los ciudadanos ante una gestión que está siendo nefasta", opina Pumariega, para quien "Barbón y Zapico están desesperados porque saben que su gestión al frente del Gobierno del Principado es un completo desastre, señaló en referencia al presidente del Principado y al consejero de IU.

Desvinculada de cualquier connotación

La vicealcaldesa añadió que "desde el PP nos vamos a oponer con todas las herramientas que estén a nuestro alcance porque la obra cuenta con un indiscutible valor patrimonial que no puede ni debe ser cuestionado por razones ideológicas ni utilizado como herramienta de confrontación política. Más aún cuando la pieza ya se intervino para cumplir con la normativa vigente y desvincularla de cualquier connotación".

Noticias relacionadas y más

Además del rechazo del gobierno local gijonés a desmantelar esta escultura, Vox también ha reiterado su oposición a que se retire, llegando a advertir de que, en caso de que proceda a hacerlo el Principado, la repondrá.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  2. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  3. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  4. Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
  5. Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
  6. El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
  7. El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
  8. De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años

El PP de Gijón acusa al gobierno de Asturias de promover una "polémica artificial" con el monumento "Héroes del Simancas" para tapar los fiascos del vial de Jove, el plan de vías y el Hospital de Cabueñes

El PP de Gijón acusa al gobierno de Asturias de promover una "polémica artificial" con el monumento "Héroes del Simancas" para tapar los fiascos del vial de Jove, el plan de vías y el Hospital de Cabueñes

El Llano se va de Comadres para iniciar el Antroxu: “Fue una noche estupenda, lo pasamos muy bien”

El Llano se va de Comadres para iniciar el Antroxu: “Fue una noche estupenda, lo pasamos muy bien”

Talento joven, más de medio centenar de cortometrajes y nuevas ubicaciones por toda Asturias: las claves de la duodécima edición de Corto Gijón

El carnaval de Gijón también se saborea: el concurso de Antroxu en la hostelería arranca con premios de hasta 2.500 euros

El carnaval de Gijón también se saborea: el concurso de Antroxu en la hostelería arranca con premios de hasta 2.500 euros

El cementerio del Suco, en Gijón, incluido entre los primeros lugares que se declararán de Memoria Democrática en Asturias

El cementerio del Suco, en Gijón, incluido entre los primeros lugares que se declararán de Memoria Democrática en Asturias

Vox vuelve a la carga por el monumento "Héroes del Simancas" de Gijón y advierte al Principado: "Si quitan, lo vamos a reponer"

Vox vuelve a la carga por el monumento "Héroes del Simancas" de Gijón y advierte al Principado: "Si quitan, lo vamos a reponer"

Recelo bañista ante el acceso de perros durante el verano a la playa de San Lorenzo de Gijón: "Habrá conflictos"

Recelo bañista ante el acceso de perros durante el verano a la playa de San Lorenzo de Gijón: "Habrá conflictos"

Absuelto un gijonés de violar a una menor porque "desconocía" su edad real

Absuelto un gijonés de violar a una menor porque "desconocía" su edad real
Tracking Pixel Contents