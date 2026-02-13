El PP de Gijón acusa al gobierno de Asturias de promover una "polémica artificial" con el monumento "Héroes del Simancas" para tapar los fiascos del vial de Jove, el plan de vías y el Hospital de Cabueñes

La vicealcaldesa y portavoz del grupo municipal del PP de Gijón, Ángela Pumariega, atribuyó la intención declarada del gobierno del Principado de eliminar el monumento "Héroes del Simancas", de un intento para "generar la enésima polémica artificial para intentar tapar su falta de compromiso con la ciudad de Gijón", citando expresamente problemas pendientes de resolución o que se han aparcado en la ciudad: el malogrado vial de Jove, el plan de vías, las dificultades de acceso a la vivienda y los retrasos en la obra de reforma del Hospital de Cabueñes.

Vista del monumento "Héroes del Simancas", cuya permanencia defiende el PP. / Ángel González

El monumento, una escultura de la etapa franquista instalada en la fachada del Colegio de la Inmaculada de Gijón, está siendo objeto de controversia por la intención de la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que lidera Ovidio Zapico (IU) de eliminarlo, mientras que desde el gobierno local se asegura que eso es imposible al estar ese elemento protegido por el Catálogo Urbanístico Municipal.

"Lo único que pretenden ahora con el derribo de la escultura es generar la enésima polémica artificial para intentar tapar su falta de compromiso con la ciudad de Gijón y desviar así la atención de los ciudadanos ante una gestión que está siendo nefasta", opina Pumariega, para quien "Barbón y Zapico están desesperados porque saben que su gestión al frente del Gobierno del Principado es un completo desastre, señaló en referencia al presidente del Principado y al consejero de IU.

Desvinculada de cualquier connotación

La vicealcaldesa añadió que "desde el PP nos vamos a oponer con todas las herramientas que estén a nuestro alcance porque la obra cuenta con un indiscutible valor patrimonial que no puede ni debe ser cuestionado por razones ideológicas ni utilizado como herramienta de confrontación política. Más aún cuando la pieza ya se intervino para cumplir con la normativa vigente y desvincularla de cualquier connotación".

Además del rechazo del gobierno local gijonés a desmantelar esta escultura, Vox también ha reiterado su oposición a que se retire, llegando a advertir de que, en caso de que proceda a hacerlo el Principado, la repondrá.