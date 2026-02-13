El Principado, firme en retirar la obra de "Héroes del Simancas"

Desde la "responsabilidad institucional" y "dentro del marco legal vigente" pero manteniendo "el objetivo de proceder a la retirada del monumento de Simancas". Objetivo comprometido desde la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que lidera Ovidio Zapico (IU) y de la que depende la dirección general de Memoria Democrática. Y objetivo al que no se renuncia después de que el gobierno municipal de Carmen Moriyón anunciara en sesión plenaria que esa retirada era imposible en base a las condiciones de protección del edificio del colegio de la Inmaculada que se fijan en el Catálogo Urbanístico de Gijón.

"Cabría explicar lo que representa la obra, con una placa, por ejemplo, pero nunca su desmontaje", indicó el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, en el Pleno tras haber sentenciado que "la historia no se elimina; se estudia. Y se cuenta. No se puede interpretar nunca desde el sectarismo". El asunto lo llevo al Pleno la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, que defendió el valor artístico y cultural de la obra conocida como "Héroes del Simancas" y su protección desde las leyes de patrimonio cultural e histórico autonómica y estatal.

Pero puestos a hablar de leyes las entidades memorialistas que reivindican la eliminación de la obra del escultor Manuel Álvarez Laviada se apoyan en las de memoria democrática. Y también el gobierno del Principado de Asturias. "La existencia de figuras de protección en el ámbito municipal será analizada en el marco del ordenamiento jurídico en su conjunto, teniendo en cuenta la normativa estatal y autonómica en materia de memoria democrática, que resulta de obligado cumplimiento", respondía ayer Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática del Gobierno del Principado de Asturias, al planteamiento municipal. Collado garantizó la continuidad del expediente en marcha en la consejería y que la actuación "se llevará a cabo "con un respeto escrupuloso al marco jurídico aplicable en cada caso, garantizando la seguridad jurídica y el rigor administrativo".

Desde la Federación Asturiana de Memoria y República (Famyr), su presidente, y abogado de profesión, Rafael Velasco, tiene claro que "un catálogo urbanístico es una norma de rango inferior a una ley estatal o autonómica y cualquier interpretacón en sentido contrario sería un despropósito jurídico". Para la entidad que está impulsando la retirada del monumento Foro, partido que lidera el gobierno de Gijón y del que dependen las competencias de memoria democrática, "debería aclararse". "O va a seguir la estela de la ultraderecha o va a comprometerse en serio con políticas de memoria democrática. Ya que no quiso hacer nada para eliminar esa afrenta a las víctimas, que deje de enredad y confundir", señaló Velasco.