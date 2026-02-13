Recelo bañista ante el acceso canino a la playa de San Lorenzo en Gijón: "Habrá conflictos"

Entre las dudas por los efectos que puede acarrear a nivel de limpieza y la idea de que en el arenal caben todos. Así reciben los clásicos bañistas de San Lorenzo la propuesta de la concejalía de Bienestar Animal que lidera el popular Rodrigo Pintueles de que los perros tengan permitido el acceso a la playa durante la madrugada en verano, en plena temporada de baños. "Será una fuente de conflictos", indican algunos, mientras otros no ven mal el planteamiento. "La incidencia será mínima", aseguran. Los bañistas están entre dos aguas.

Iván A. Noval, propietario de la heladería Islandia y un habitual de la escalera 2 de San Lorenzo, la "Rampla", parte de la base de que "hay un planteamiento erróneo" en cuanto al espacio acotado para los canes. Actualmente los animales pueden estar entre las escaleras 2 y 8, misma zona que se proyecta para el acceso perruno durante la temporada de baños. Para Noval, lo idóneo es que las mascotas bajen a la playa entre la 5 y la 11. El bañista tiene sus reservas sobre la presencia canina en horario nocturno. "¿Habrá gente cívica o quizá haya alguno que no cumpla ese horario?", cuestiona Iván A. Noval, que en época estival se da un chapuzón ya a las siete y media de la mañana. La franja "perruna" irá de 22.30 a 6.00 horas de aprobarse esa ordenanza que impulsan los populares. Relata Iván A. Noval que no todo es color de rosa en la convivencia entre usuarios del arenal y perros. "A veces te metes al agua y se te llevan la boya o los playeros", sostiene.

Contundente sobre la medida del acceso de los canes en las noches estivales se muestra la nadadora María Luisa Montero, fundadora del colectivo "Rampa 2". "Me parece ridícula", manifiesta Montero, que tiene el temor de "encontrarse todo sucio" cuando pise San Lorenzo a la mañana siguiente de esa excursión nocturna perruna. No obstante, cree que, más que los bañistas, los principales perjudicados podrían ser aquellos que aprovechan la noche gijonesa en verano para correr por la playa. María Luisa Montero comenta que la situación actual, en ocasiones, deja bastante que desear. Asegura que hay propietarios de perros que recogen los excrementos pero que, en lugar de tirarlos a la basura, los meten en una bolsa de plástico que atan a las barandillas. "Es una cuestión de educación para convivir", declara la nadadora.

"Es una idea nefasta, esto no lo veo en ningún sitio de costa cercano", subraya otra bañista de San Lorenzo, Raquel Miranda, preocupada por las consecuencias en cuanto a limpieza que puede conllevar la presencia nocturna de los perros. "La marea no puede con todo y el mar no es un vertedero", proclama Miranda, recelosa de que el arenal se convierta en "un foco insalubre". La gijonesa no se corta. "Los que vamos todo el año a la playa vemos mucho conflicto; hay dueños de perros que se creen de una raza superior", lamenta.

Una incidencia "mínima"

Con mejores ojos ve la llegada canina en horario nocturno Rafael Gutiérrez, responsable de la librería La Buena Letra que no le hace ascos a un baño mañanero en San Lorenzo. "Para los bañistas la incidencia será mínima", razona Gutiérrez, que, aun así, comprende las reticencias que pueda causar el plan. "Puede haber gente que le moleste, pero a esa gente también le molesta que entren en invierno", apostilla Rafa Gutiérrez, que apela a la responsabilidad de los propietarios de perros para mantener limpio el arenal. "Hay que estar vigilantes", remata.