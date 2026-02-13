Talento joven, más de medio centenar de cortometrajes y nuevas ubicaciones por toda Asturias, las claves de la nueva edición de Corto Gijón

El festival Corto Gijón amplía horizontes y reivindica el talento regional en su duodécima edición, que irá del 27 de febrero al 7 de marzo. El certamen colaborará con Oviedo, Llanes y Langreo en una cita que propone 54 proyecciones (si bien esa cifra puede aumentar al no haberse cerrado aún el plazo de inscripciones), con nueve estrenos mundiales y más de una veintena de obras con sello asturiano. "Es un festival consolidado que interesa a las grandes distribuidoras nacionales", ensalzó su director, Sergio Valbuena, durante la presentación, celebrada en el Antiguo Instituto.

Corto Gijón, de nuevo, ha batido récord de trabajos. Ya hay 1.872 registrados y unos últimos días de margen para que ese número crezca. "Se ha hecho un hueco en los eventos cinematográficos de la ciudad", destacó la forista Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas.

El certamen tendrá cuatro sedes de referencia, como son la Escuela de Comercio, el Paraninfo de la Laboral, el Ateneo de La Calzada y el centro municipal integrado de El Llano. También habrá proyecciones en el Cine Club de Milán de Oviedo y en la Casa de Cultura de Llanes, además de una colaboración con el Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo, CISLAN.

La programación de esta edición estará distribuida en cinco secciones. La Sección Oficial presentará veintiún trabajos a concurso que podrán verse por primera vez en Asturias en el marco de Corto Gijón. La Sección Documental contará con nueve cortometrajes, siendo uno de ellos un estreno mundial y los ocho restantes trabajos que podrán verse por primera vez en Asturias. La Sección Conexiones está compuesta por cuatro obras con sello iberoamericano, todas ellas también estreno en Asturias. Finalmente, los apartados centrados en el cine asturiano, la Sección Asturias y la Muestrona, suman un total de diecisiete trabajos, de los cuales cinco son estrenos absolutos y uno es estreno en Asturias.

Sección Asturias

En "Prejuicios", de Javi Prada (estreno en Asturias), un estudiante marroquí en la España de los años setenta se enfrenta al racismo y la rigidez académica mientras lucha por aprobar una asignatura clave, encontrando apoyo inesperado en un compañero. El cortometraje está basado en un fragmento de la novela de Hassan Al-Hamouti Ouass, "La luz al final del túnel".

"Chicken Jazz", de Imanol Ruiz de Lara, retrata a un hombre atrapado en el negocio familiar de pollos asados que detesta, cuya rutina se ve alterada por la reaparición de su ex pareja y el regreso simbólico de su antigua pasión musical.

Con un enfoque íntimo y autobiográfico, Marta López presenta el estreno mundial de "Güela | El amor nos da la vida", obra con la que explora la fragilidad de la memoria y la huella emocional de la abuela en la infancia.

También es estreno mundial "Pumar", de Ricardo Alonso Díaz, donde el cineasta ofrece una mirada etnográfica al ciclo de la sidra asturiana como expresión de identidad y patrimonio vivo.

"El día que tal", de Pablo Casanueva, propone un retrato construido a través de la reflexión y la amistad, en torno a temas que aún son tabú en el medio rural.

También en clave rural, "Alimaña", de Juan Villa, sigue a un joven pastor que lidia con la amenaza del lobo y el peso del legado paterno en una Asturias en transformación.

"Cases", de Jandro Llaneza, reflexiona sobre la despoblación a través de un “pueblo cero” construido desde la antropología y la fotografía, donde cada casa abandonada revela una historia, proponiendo una mirada al paisaje despoblado de Asturias.

"Portales", de Elena Duque, recorre el río Guadalete fusionando imagen real y animación para crear una geografía fantástica y poética.

En "Tolos fueos el fueu", de Diego Flórez, el fuego conecta el pasado minero de las cuencas asturianas con los conflictos medioambientales del presente en una cuenca minera asturiana que se enfrenta a un amenazador proyecto de incineración de basura.

La diva, mi abuela y yo, de Inés G. Aparicio, convierte la música compartida entre abuela y nieta en un viaje imaginativo por la memoria y la emancipación femenina en un cortometraje de animación.

"Una mujer que conocí llamada Yudita", de Rodrigo Agüeria, es un documental íntimo que parte de un recuerdo infantil difuso para reconstruir un gesto solidario cargado de misterio.

Miguel Toledo Menéndez y Asif Ken presentan "Vestigio", una crónica veraniega con un elemento sobrenatural, al seguir a tres turistas en Gijón cuya experiencia festiva deriva en un suceso inexplicable en la playa.

Noticias relacionadas

La Muestrona