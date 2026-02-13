El Tribunal de Cuentas detecta fallos en la publicidad de contratos de 2023 y el Ayuntamiento de Gijón ultima ahora alegaciones

El Ayuntamiento de Gijón trabaja ahora mismo en la presentación de alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas que ha encontrado deficiencias en el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en la contratación municipal referida al año 2023. Año que arrancó bajo el gobierno de la socialista Ana González y acabó con el de la forista Carmen Moriyón tras el proceso electoral. Las alegaciones buscan subsanar las carencias detectadas por el Tribunal en su proceso de fiscalización de los contratos y que, según fuentes municipales, no conllevan ninguna problemática de gravedad ya que se centran en cuestiones de forma.

El problema han sido los tiempos. El Tribunal de Cuentas presentó en agosto del año pasado el documento provisional de su "Informe de fiscalización del cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en los contratos de los municipios con población entre 200.000 y 300.000 habitantes, ejercicio 2023". El Ayuntamiento de Gijón no llegó a presentar alegaciones en ese momento que pudieran llevar al Tribunal a reformular sus conclusiones.

Ahora lo que Tribunal de Cuentas ha presentado, y publicitado hace unos días en su página web, es el informe definitivo y es sobre ese documento sobre el que va alegar el Ayuntamiento, que entiende que está en condiciones de dar satisfacción a las incidencias detectadas por el Tribunal de Cuentas. A partir del impulso desde Alcaldía se ha movilizado al personal del Ayuntamiento, pero también de sus empresas municipales, que trabajan estos días en la recopilación de informes para dar respuesta al Tribunal en plazo.

Además de la contratación del Ayuntamiento hay referencias concretas en el informe a Divertia, la Empresa Municipal de Promoción Económica y Turística (PETSA), la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) y la Empresa Municipal de Aguas (Emvisa). De hecho, en el caso de la EMA hay una mención explícita a una contratación donde no se publicó la designación y cargo de un comité de expertos.

Gijón fue fiscalizado en este informe junto a A Coruña, Almería, Badalona, Cartagena, Elche, Granada, Jerez de la Frontera, Hospitalet de Llobregat, Móstoles, Oviedo, Pamplona, Sabadell, Santa Cruz de Tenerife, Terrassa, Valladolid, Vigo y Vitoria-Gasteiz. Sobre un total de 241 contratos celebrados en 2023 tanto por el Ayuntamiento como por sus entidades dependientes –con un importe total de adjudicación de casi 50 millones–se analizaron 53. Un 22% del total.

Entre los fallos detectados por el Tribunal de Cuentas se hace mención en el informe al incumplimiento de tener accesible toda la información durante cinco años, a la falta de enlaces desde la web institucional a algunos órganos de contratación o a la falta de publicación de algunos informes vinculados al proceso de contratación.

Grado de cumplimiento

Además, en sus conclusiones sobre el grado de cumplimiento de los requisitos formales de la información pública exigidos por la ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno, el Tribunal de Cuentas asegura que "es, en general, satisfactorio, aunque desigual en las entidades principales y las dependientes. Entre las entidades principales solo presentan deficiencias los ayuntamientos de Móstoles, Gijón, Sabadell y Santa Cruz de Tenerife". "Las deficiencias detectadas se refieren a la presentación de la información de forma estructurada y en formatos reutilizables y accesibles para personas con discapacidad", remata.