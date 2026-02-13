Vox vuelve a la carga por el monumento "Héroes del Simancas" de Gijón y advierte al Principado: "Si quitan, lo vamos a reponer"

Vox, que defiende la permanencia en la fachada del colegio de los Jesuitas de Gijón, del monumento "Héroes del Simancas" frente a la intención del Principado de desmantelarla en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, fue este viernes un paso más allá. La formación política que lidera Santiago Abascal se mostró este viernes dispuesta a reponer el "Héroes del Simancas" si lo retiran, algo que también prevé hacer con otro medio centenar de emblemas instalados durante el franquismo. Lo apuntó el diputado autonómico de Vox Javier Jové, quien señaló sobre el "Héroes del Simancas" que "aquí va un aviso: nosotros pensamos que no van a ser capaces de quitarlo, pero advertimos, si llegan a hacerlo, que no se preocupen, porque lo vamos a reponer. Vamos a reponer el 'Héroes del Simancas', vamos a reponer la estatua del coronel Teijeiro en Oviedo y vamos a reponer los 48 monolitos, monumentos, cruces y placas que han sido vandalizadas por este gobierno al que no le gusta la historia".

Respecto a su "aviso" de que van a reponer el "Héroes del Simancas" si se retira y casi otro medio centenar de símbolos ya retirados, Jové matizó en una segunda intervención que los repondrán "cuando estemos nosotros" y también señaló que "la historia es la que es, nos guste o no nos guste. De la misma manera que nosotros, el día que ganemos, no vamos a ir por ahí arrancando las placas de los equipamientos inaugurados ni por Areces ni por el señor Barbón".

El diputado de Vox calificó de "delincuentes" a los responsables de la eliminación del medio centenar de símbolos que quieren reponer, por haberlos "profanado en los últimos años".

Jové y la también diputada y portavoz municipal de Vox en el ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, comparecieron ante el monumento que luce en la fachada del Colegio de la Inmaculada, en Gijón, para ratificar la defensa que Vox viene haciendo del mismo. Lo hicieron en un momento en el que la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Derechos Ciudadanos que dirige Ovidio Zapico (IU) y de la que depende la Dirección General de Memoria Democrática se haya mostrado firme en su decisión de retirar el monumento "Héroes del Simancas", a pesar de que el gobierno local gijonés que encabeza Carmen Moriyón haya considerado que esa retirada es imposible al estar incluido en el Catálogo Urbanístico municipal. El gobierno local dio esa respuesta en el Pleno, donde el asunto se trató por iniciativa de Vox.

Catálogo Urbanístico

Sara Álvarez Rouco señaló al respecto este viernes que "frente a ese ultimátum que dio el Gobierno del Principado y la consejería comunista, este conjunto escultórico no se va a marchar. Es que hay que contar con Gijón, porque pertenece al Catálogo Urbanístico con un nivel de protección a prueba de la Ley de Memoria Democrática".

Javier Jové añadió que "estamos en manos de unos auténticos talibanes, sólo a descerebrados enfermos de odio como el camarada Zapico se les puede ocurrir desmantelar y dinamitar este monumento y, precisamente en estos días, cuando ayer se reinauguró la cúpula de la Laboral", cuestionando que el gobierno autonómico plantee eliminar el monumento "Héroes del Simancas", "que es obra de uno de los autores de la propia Laboral, que quieres declarar Patrimonio de la Humanidad".

Vista del monumento "Héroes del Simancas" / Ángel González

Además de la protección en el Catálogo Urbanístico municipal del monumento "Héroes del Simancas", Vox también apuntó que la decisión del Principado de eliminarlo se enfrenta a otro escollo, en este caso en los tribunales, después de que "la asociación Raíces haya solicitado la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural, tema que está judicializado y se han solicitado medidas cautelares", añadió Javier Jové. "Hay muchas personas y asociaciones detrás de ello y, evidentemente, nosotros vamos a estar ahí", agregó Sara Álvarez Rouco.

Vox mantiene relación con la asociación Raíces, pero no ha mantenido contactos con la orden de los Jesuitas, propietaria del colegio, pero "esto no es patrimonio ni de los Jesuitas ni del señor Zapico, esto es patrimonio de todos los asturianos y de toda España", señaló Jové, quien también apuntó que lo que está haciendo ahora el Principado es volver a abrir el primer intento para desmantelar el monumento, cuyo expediente "quedó caducado".