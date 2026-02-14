Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Amor por el Cantábrico en Casa Ataulfo

El besugo o la lubina, opciones perfectas para celebrar el día de San Valentín

Besugo en Casa Ataulfo

Besugo en Casa Ataulfo

A.A.

Un lugar de culto como Casa Ataulfo es también el propicio para celebrar ocasiones tan especiales como la de hoy: San Valentín. Nada mejor que pasar el Día de los Enamorados en todo un templo de la gastronomía situado, además, en pleno centro de una ciudad como Gijón.

El besugo o la lubina son dos opciones de pescado ideales para celebrar el amor. A ellos se les suma el virrey, siempre garantía de satisfacción. Entre la larga lista de mariscos que se degustan en Ataulfo, los centollos, el bugre, las langostas o las cigalas son algunas de las opciones más reclamadas por los clientes, así como las navajas y las almejas. Los oricios, en plena temporada, se terminan en un santiamén: cuestión de suerte que todavía haya género cuando se visita el restaurante.

Noticias relacionadas

Carro de centollo

Carro de centollo / Cedida a LNE

Como maridaje, la sidra es uno de los indispensables de Casa Ataulfo. En el restaurante se escancia sidra JR y Sed de PKDO de etiqueta verde, tal y como manda la tradición. Ambas combinan perfectamente con las diferentes elaboraciones de Casa Ataulfo. Pescados y mariscos frescos, "como tienen que ser" y del Cantábrico. También, en San Valentín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents