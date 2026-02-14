Amor por el Cantábrico en Casa Ataulfo

Un lugar de culto como Casa Ataulfo es también el propicio para celebrar ocasiones tan especiales como la de hoy: San Valentín. Nada mejor que pasar el Día de los Enamorados en todo un templo de la gastronomía situado, además, en pleno centro de una ciudad como Gijón.

El besugo o la lubina son dos opciones de pescado ideales para celebrar el amor. A ellos se les suma el virrey, siempre garantía de satisfacción. Entre la larga lista de mariscos que se degustan en Ataulfo, los centollos, el bugre, las langostas o las cigalas son algunas de las opciones más reclamadas por los clientes, así como las navajas y las almejas. Los oricios, en plena temporada, se terminan en un santiamén: cuestión de suerte que todavía haya género cuando se visita el restaurante.

Noticias relacionadas

Carro de centollo / Cedida a LNE

Como maridaje, la sidra es uno de los indispensables de Casa Ataulfo. En el restaurante se escancia sidra JR y Sed de PKDO de etiqueta verde, tal y como manda la tradición. Ambas combinan perfectamente con las diferentes elaboraciones de Casa Ataulfo. Pescados y mariscos frescos, "como tienen que ser" y del Cantábrico. También, en San Valentín.