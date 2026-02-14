Armón hará en Gijón un yate el doble de amplio del que hizo para Bill Gates lo que garantiza carga de trabajo en el astillero por tres años

Los multimillonarios a los que les gusta navegar no sólo tienen un megayate, sino que también cuentan con un lujoso buque de apoyo en el que llevan sus "juguetes" como motos de agua o lanchas rápidas, disponen de camarotes adicionales para invitados y de un helipuerto. Es un tipo de buque que en el argot naval se denomina "shadow cat", un segmento del mercado en el que entró con fuerza hace algunos años el grupo Armón, que ya ha construido tres de ellos en su astillero de Burela. Ahora ha conseguido un cuarto encargo. Un barco que por sus dimensiones no es posible construir en el astillero lucense. Lo hará en el de Gijón. Se trata de una embarcación que tiene el doble de capacidad de la que entregó en 2021 al fundador de Microsoft Bill Gates.

Este tipo de encargos están sujetos a cláusulas de confidencialidad que suelen dificultar que trascienda quien lo realiza. Sí se sabe que este "shadow cat" contratado a finales del año pasado por Armón Gijón tendrá un arqueo bruto de 3.891. El arqueo bruto es una magnitud que indica el volumen total de los espacios interiores de un barco y permite comparar barcos del mismo tipo con fiabilidad.

Con ese volumen de espacios interiores, el barco que se construirá próximamente en Armón Gijón será sustancialmente mayor que los tres que hasta ahora ha hecho el grupo asturiano de construcción naval en Burela. Duplica con creces al "Wayfinder", que con 68,2 metros de eslora por 14,4 de manga tiene un arqueo bruto de 1.737. Este barco de apoyo, con 14 camarotes incluyendo uno para el propio magnate, fue entregado en 2021 a Bill Gates. Posteriormente entró en Armón Gijón, para una remodelación de los camarotes y los baños de la embarcación, además de otras tareas de mantenimiento, entre mayo y julio de 2023.

El primer "shadow cat" que construyó el grupo Armón fue el "Hodor", para el italoestadounidense Lorenzo Fertitta, empresario de casinos y eventos deportivos, que tiene 66,2 metros de eslora por 14 de manga y un arqueo bruto de 1.582. Este barco fue entregado en 2019 y también visitó Armón Gijón, tras su botadura en Burela, para culminar algunas tareas en su dique seco principal. El tercer "shadow cat" que ha construido Armón en Burela es el "Nebula", de 68,2 metros de eslora por 15,5 de manga y un arqueo bruto de 2.136, entregado en 2024 al ucraniano Jan Koum, confundador de WatsApp.

El barco de apoyo a megayates que acaba de contratar Armón Gijón se construirá a continuación de los dos ferris rápidos que está haciendo en uno de sus diques secos para Baleària, el segundo de los cuales previsiblemente se entregará a finales de 2027.

Con el nuevo contrato el astillero gijonés se garantiza carga de trabajo para los próximos tres años, con la continuidad que dará la construcción del primer "shadow cat" que hará en Gijón a la obra de los dos últimos ferris encargados por Baleària al astillero gijonés.