Un beneficio de 422.397 euros, resultado final de Emvisa el año pasado

Con unas ganancias de 422.397,34 euros, que irán a reservas, cierra la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) el ejercicio económico de 2025. Y con 62.382,51 euros lo hace la empresa municipal de Promoción Económica y Turística (PETSA), más conocida por sus marcas Gijón Impulsa y Visita Gijón.

Los presidentes de ambas empresas, los ediles populares Guzmán Pendás y Ángela Pumariega, respectivamente, han convocado a sus consejos de administración la semana que viene para formular esas cuentas.

En el caso de Emvisa crecen las ganancias finales de Emvisa pero se rebaja el dinero efectivo dedicado al pago de subvenciones y ayudas en cerca de 221.000 euros. Si en 2024 al epígrafe que incluye los dineros que se llevan las familias en ayudas al alquiler o la formación de contratos, los estudiantes de pisos compartidos de vivienda y el extinto Xixón Alquila sumó cerca de 3,5 millones, el año pasado esa partida se quedó en 3.250,896 euros. Una cifra que marca una tendencia a la baja ya que en 2023 fueron cerca de cuatro millones.