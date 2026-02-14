Un beneficio de 422.397 euros, resultado final de Emvisa el año pasado
El gasto en ayudas mantiene la tendencia a la baja y se queda en poco más de 3,2 millones
Con unas ganancias de 422.397,34 euros, que irán a reservas, cierra la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) el ejercicio económico de 2025. Y con 62.382,51 euros lo hace la empresa municipal de Promoción Económica y Turística (PETSA), más conocida por sus marcas Gijón Impulsa y Visita Gijón.
Los presidentes de ambas empresas, los ediles populares Guzmán Pendás y Ángela Pumariega, respectivamente, han convocado a sus consejos de administración la semana que viene para formular esas cuentas.
En el caso de Emvisa crecen las ganancias finales de Emvisa pero se rebaja el dinero efectivo dedicado al pago de subvenciones y ayudas en cerca de 221.000 euros. Si en 2024 al epígrafe que incluye los dineros que se llevan las familias en ayudas al alquiler o la formación de contratos, los estudiantes de pisos compartidos de vivienda y el extinto Xixón Alquila sumó cerca de 3,5 millones, el año pasado esa partida se quedó en 3.250,896 euros. Una cifra que marca una tendencia a la baja ya que en 2023 fueron cerca de cuatro millones.
Suscríbete para seguir leyendo
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años