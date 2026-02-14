La corrupción política, el precio de la vivienda, el Huerna... las charangas de Gijón alzan la voz con pullas por doquier

Con el objetivo de siempre, el de disfrutar y hacer disfrutar, las charangas se subieron este sábado al escenario de un teatro Jovellanos que, un Antroxu más, volvió a estar a la altura. La primera entrega del concurso charanguero fue un crisol de colores, disfraces y música, aderezado con la ocurrente crítica que acostumbran a emitir las agrupaciones.

Ocho charangas participaron en la velada, en la que se tocaron cuestiones como la vivienda, la corrupción política, las infraestructuras, el peaje del Huerna -alineándose con Pelayo, que ya dejó clara su postura en su disfraz- o los discursos antiinmigración. Ahora bien, si algo reivindicaron los antroxeros en sus letras, como era previsible, fue una mayor facilidad para ensayar. El conflicto vivido para preparar este Carnaval, relativo a los permisos, aún colea. La cita, de casi tres horas de duración, se guardaba una sorpresa bajo la manga: la aparición durante una de las actuaciones del pequeño Mael, ovacionado como nadie.

Alberto Rodríguez, en su papel de Agustín Fernández, ejerció de maestro de ceremonias, protagonizando cómicas y atrevidas escenas con la ayuda de, entre otras, las «Hermanas Tologordo». «Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo», afirmó Fernández ante un público deseoso de viajar por los mundos creados por las charangas. Rompieron el hielo «Los Acoplaos», ataviados con un multicolor «outfit» como unas «marionetas» con mucho que decir. Sus miembros estrenaron la retahíla de pullas por las dificultades que experimentaron las charangas para iniciar sus ensayos. «No nos callarán / luchemos por nuestra fiesta», señalaron «Los Acoplaos», que tuvieron un guiño para «Perla Marigna», presente en el teatro. «La Sardina es mi amor / Carnaval, mi ilusión», subrayaron.

«Folixa pa Toos» recogió el testigo con espíritu gatuno. Sus componentes cargaron contra el «disparate» de precios de los alquileres y ensalzaron la esencia de Cimavilla. «El olor a sardina, de un barrio pescador lleno de sidrerías, pero eso se acabó», decía una de sus letras. También defendieron al pueblo palestino y comentaron que Nicolás Maduro cayó en la «Trump-a». Sobre el tema estrella de la noche, los permisos para ensayar, contundencia máxima. «Estamos dispuestos a luchar y arañar», subrayaron.

Una ovación cerrada para el pequeño Mael

«Medusamba» llevó el Antroxu a la India. Con el «Namasté» por bandera, afearon los discursos de odio contra la inmigración. «No me llames negro, moro o panchito indigente / no busco paguitas, busco un trabajo decente», clamaron los de «Medusamba», ácidos contra Óscar Puente, ministro de Transportes. «Nos ningunea con peajes eternos y trenes que no llegan», aseveraron antes de que el escenario mutara en un campo de fútbol americano gracias a «La última y marchamos», que apostó por la Super Bowl como leitmotiv.

Esta agrupación puso el foco en la zona oeste al apuntar que «todos los camiones siguen destruyendo y los vecinos lo siguen sufriendo». En plena vorágine, Mael Aldecoa, el crío al que tuvieron que amputarle las manos y las piernas tras una infección meningocócica, se unió a la fiesta con su padre Pablo. Devolvió, con la energía que le caracteriza, los saludos a un público que estalló en vítores.

El cuento de Caperucita Roja emergió en el Jovellanos con «Ye Lo Que Hay». Hubo lobos y cerditos. Y cuando uno de estos «cayó» al suelo, tocó poner la baliza V16. Más allá de este «sketch», que suscitó las risas de los espectadores, «Ye Lo Que Hay» reivindicó el Carnaval local. Lo hizo reversionando el «NUEVAYol» de Bad Bunny. «Si te quieres divertir, con buen rollo y buen humor, solo tienes que vivir un Antroxu en Gijón», sostuvieron.

Apoyo a bomberos, sanitarios y mineros

«Perdíos de los nervios» fueron los siguientes. Se transportaron a una suerte de cloaca, pues iban de ratas (el animal, por puntualizar). Y fueron a cuchillo. Sobre el peaje que está en boca de todos, al grano. «El Huerna, la ruina solo por ir a Castilla / dejo un riñón y una costilla», expresaron en una letra con mensajes de apoyo para los bomberos, el sector sanitario o el minero. Con palos a Koldo García y José Luis Ábalos y al ambiente nocturno de Cimavilla. «De noche, los fines de semana, estalla una guerrilla», indicaron unos «Perdíos de los nervios» que tenían una consigna: «Alza tu rabo».

Al lejano oeste viajó la familia de «El Akelarre», cuyos integrantes se transformaron en vaqueros. La magia del Carnaval. También ellos criticaron la tardanza municipal en expedir los permisos para los ensayos, además de la corrupción política a nivel nacional o el precio de la vivienda. Una de las pullas más punzantes fue para Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, al hilo de las ayudas para los afectados de la dana, el volcán de La Palma o los incendios. «Si eres un lastre, ahora da la cara y arregla este desastre», exclamaron.

El broche lo pusieron «Los Mazcaraos», campeones de las tres últimas ediciones y que asimismo se dieron un «rodeo» por el lejano oeste. Eran los «Mazcowboys», que pidieron «no más pueblos enfrentados» y tiraron de ironía en cuanto al peliagudo asunto de los ensayos. «Si me llega otra denuncia / veo mis huesos en prisión / y es que cuatro no soportan/ más tardes de percusión», apostillaron. Con una ruidosa batucada culminó su actuación y la primera ronda del concurso de charangas. Hoy, a por la segunda.