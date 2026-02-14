Gijón encara otro fin de semana en alerta por el temporal: máxima precaución con los fenómenos costeros

La borrasca "Oriana" ha llegado con fuerza a Asturias. Tras un viernes muy lluvioso en toda la región -el segundo chaparrón más grande de España- según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la alerta continúa, especialmente por los fenómenos costeros.

El arranque del fin de semana de carnaval comenzó pasado por agua, algo que no impidió el colorido y la música de las charangas en el pasacalles inicial hasta la plaza Mayor. Eso sí, muchos tuvieron que seguir el pregón desde los soportales de la plaza Mayor para cobijarse antes de ir a la plaza del Marqués para disfrazar a la estatua de Pelayo con una claro mensaje en contra del peaje del huerna y la baliza V16.

Las charangas, que hoy debutan en el teatro Jovellanos, miran al cielo para estos días de Carnaval, pues la previsión para el lunes, día del gran desfile desde la plaza de toros de El Bibio hasta la Casa Rosada, es de mucha lluvia.

Para hoy sábado, la previsión es de viento del noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8) con mar combinado del noroeste de 5 a 7 m., según detallan las previsiones de la AEMET, que ha establecido un nivel máximo de aviso: amarillo, para toda la jornada.

El oleaje está presenta un día más en la costa gijonesa. Ya hay varias zonas acordonadas por la Policía Local, como el acceso a la Punta Lequerica, donde esta mañana ya rompían las olas con fuerza a pesar de que la pleamar estaba prevista para las 15.00 horas.

Mucho frío

El temporal "Oriana" también ha dejado tiritando a Asturias, registrando una de las temperaturas más bajas del país. En concreto, este sábado se ha llegado a los 6,8 grados bajo cero en Vega de Urriellu, siendo el sexto registro más bajo de toda España. También en Vega de Urriellu, y tal como había advertido la AEMET con la activación de la alerta por viento, se ha contabilizado rachas de casi 130 kilómetros por hora.

¿Seguirá el mal tiempo?

¿Hasta cuándo seguirá el mal tiempo? Afortunadamente, la borrasca "Oriana" ya se está despidiendo de Asturias. De hecho, las alertas por lluvia, nieve y fenómenos costeros quedan desactivadas a las 18.00 horas. La cota de nieve se espera que ascienda de los 600 metros a los 1.200 al final del día y las precipitaciones ya están remitiendo e incluso, durante las próximas horas, lucirá el sol, salvándose así las fiestas del Antroxu.

Para mañana, domingo, la AEMET prevé cielos cubiertos, pero sin lluvias. No obstante, no descarta que caiga algún chubasco ocasional al final del día en el extremo occidental y la Cordillera. Los termómetros, por su parte, subirán hasta los 18 grados de máxima.

Más lluvia para la semana del 16 al 22

Sin embargo, las borrascas volverán. Así lo explica la Agencia Estatal de Meteorología en su avance del tiempo para la próxima semana: "Habrá un cambio del patrón atmosférico dominante con respecto a las semanas previas. Las borrascas circularán por latitudes más altas, de manera que en buena parte del sur y este de la Península, así como en los archipiélagos, las precipitaciones serán en general escasas, menos abundantes de lo normal para esta época del año. En Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos, por el contrario, las lluvias serán más abundantes de lo habitual".